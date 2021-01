Nieuwe Renault-topman maakt komaf met erfenis Ghosn

Renault-CEO Luca De Meo erkent dat zijn plan misschien niet heel ambitieus is, 'maar het zal zelfs in het slechtst denkbare scenario worden gerealiseerd'.

Met minstens tien elektrische modellen, waaronder de heropgeviste iconische Renault 5, en 500 miljoen euro extra kostenbesparingen probeert de Franse autobouwer opnieuw aan te knopen met de winstmarges van voor de crisis.

Hoe haal je een autoconstructeur in crisis, zoals Renault, uit het moeras zonder de Franse overheid, een van de belangrijkste aandeelhouders, voor het hoofd te stoten? Voor die moeilijke taak stond Luca de Meo (53), de Italiaan die vorig jaar aan het roer kwam van de groep waar hij zijn carrière begon.

Zijn antwoord is 'Renaulution', een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar. De kernboodschap is dat Renault in 2025 wil uitgroeien tot ‘leider in de elektrificatie’. Tegen 2025 wordt het gamma met 24 nieuwe modellen opgefrist, waarvan minstens de helft 100 procent elektrisch zal zijn.

Speerpunt wordt de Renault 5, die van onder het stof wordt gehaald en opnieuw de populariteit van de jaren 70 moet bereiken. De elektrische Renault 5, waarvan donderdag een geel prototype werd voorgesteld, zal ‘aan een toegankelijke prijs’ worden gelanceerd, benadrukte De Meo. Verder krijgt het sportmerk Alpine drie nieuwe elektrische modellen. In 2025 moeten hybride en elektrische modellen 65 procent van de verkoop uitmaken.

De nadruk komt eerder op de grotere modellen te liggen, omdat die hogere marges genereren. Dat gaat ten koste van de goedkopere merken Dacia en Lada, waarvan het gamma wordt teruggeschroefd van 18 naar 11 modellen.

Meer realisme

Met 'Renaulution' verlaat Renault het pad dat Carlos Ghosn, de voorganger van De Meo, had uitgetekend. Ghosn, die vorig jaar uit een Japanse cel naar Libanon vluchtte nadat financiële wanpraktijken aan het licht waren gekomen, mikte op een verkoop van 5 miljoen wagens tegen eind 2022. Maar de coronapandemie stak daar een stokje voor en Renault zag vorig jaar zijn verkoop met 21 procent ineenstorten tot 2,95 miljoen voertuigen.

5 miljoen wagens per jaar verkopen was vijf jaar geleden misschien een goed doel, maar dat is mislukt. We geven de voorkeur aan waarde boven volume. Luca De Meo CEO Renault

Het idee om 5 miljoen wagens te verkopen heeft De Meo naar de prullenmand verwezen. ‘Dat was vijf jaar geleden misschien een goed doel, maar dat is mislukt. We geven de voorkeur aan waarde boven volume.’ Renault rekent nu op een verkoop van 3,1 miljoen voertuigen in 2025. Het wil zich vooral richten op landen en regio's met ‘sterke marges’, zoals Latijns-Amerika, India en Zuid-Korea. Tegelijk wil de groep haar aanwezigheid in Marokko, Spanje, Rusland en Turkije verstevigen.

Extra besparen

De Meo beoogt ook een verbetering van de rendabiliteit. In mei kondigde Renault al aan dat het de komende drie jaar 2 miljard euro wil besparen, onder meer door 15.000 jobs te schrappen. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 2,5 miljard tegen 2023 en 3 miljard euro tegen 2025.

De impact moet de komende jaren zichtbaar worden in de resultaten. Voor 2023 mikt de autobouwer op een operationele marge van 3 procent, in 2025 moet dat minstens 5 procent zijn. In 2019, het jaar voor de pandemie, haalde Renault een winstmarge van 4,8 procent.

Niet overtuigd

Beleggers en analisten waren niet onder de indruk. Op Euronext Parijs zakte Renault 1,07 procent. ‘Conservatieve doelstellingen’, noemde JPMorgan-analist Jose Asumendi het. De Meo erkent dat zijn plan ‘mogelijk een gebrek aan ambitie vertoont’, maar hij benadrukt dat Renault de doelstellingen zelfs in het slechtste scenario zal kunnen realiseren. 'De wereld is veranderd’, zo springt financieel directeur Clotilde Delbos haar CEO bij. Ze beklemtoont dat de autoverkoop in de groeimarkten pas in 2023 zal hersteld zijn van de pandemie, en de Europese verkoop pas in 2025. Net de markt waar Renault de meeste wagens aan de man brengt.