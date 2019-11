Nieuwe Tesla-fabriek komt in Duitsland

Hij bracht daarmee eindelijk duidelijkheid over de locatie van de vierde zogenaamde gigafactory van Tesla. Het is de bedoeling van de Amerikaanse daarmee vanaf 2021 in Europa auto’s te produceren. Musk deed zijn onthulling tijdens een prijsuitreiking in Duitsland. ‘Er is niet genoeg tijd vanavond om alle details te vertellen’, zei Musk in zijn speech. ‘Maar het is in de buurt van Berlijn, dicht bij de nieuwe luchthaven.’