Nieuwe 'Vlaamse Uber' zet passagier aan de knoppen

170 Vlaamse taxibedrijven zetten de schouders onder een app die de concurrentie aan moet met Uber. Maar waar bij Uber het algoritme regeert, maken bij Wave-a-Cab de passagiers zelf de keuzes.

Een rit bestellen via Uber of een taxi boeken via een taxicentrale. Wie het allebei al deed, weet dat de ervaring jarenlang heel anders was. In het eerste geval open je de app en krijg je enkele klikken later door een algoritme een chauffeur toegewezen die naar je toekomt. In het tweede geval wijst een menselijke dispatcher via de telefoon je een chauffeur toe, die naar je toekomt op de plaats van de afspraak. 170 Vlaamse taxibedrijven komen nu met een app die meer aanleunt bij de Uber-ervaring.

Er zijn enkele essentiële verschillen tussen het initiatief van de Vlaamse taxisector en de app die Uber in november in heel Vlaanderen uitrolde, zegt Gwen Reynders, de initiatiefnemer en de zaakvoerder van de Hasseltse Gele Taxi. 'Wave-a-cab toont alle taxi's in een straal van 10 km in vogelvlucht. Daarna is de gebruiker zijn eigen dispatcher. Hij kan kiezen of hij de goedkoopste dan wel de snelste optie oproept.' Passagiers kunnen ook gewoon een chauffeur aanklikken met wie ze eerder al op de baan waren, of kiezen - in een latere fase - ook het soort auto.

Wave-a-Cab toont alle taxi's in een straal van 10 km in vogelvlucht. Daarna is de gebruiker zijn eigen dispatcher. Hij kan kiezen of hij de goedkoopste dan wel de snelste optie oproept. Gwen Reynders Zaakvoerder Gele Taxi Hasselt

Het is een optie die apps zoals die van Uber niet bieden, want daar regeert het algoritme. Maar de beslissing aan het algoritme laten werkt niet. Reynders: 'De Vlaming wil niet dat een taxi bestellen alleen maar IT is. Er moet ook dienstverlening zijn. We willen met Wave-a-Cab een app in de markt zetten die goed is voor zowel de bedrijven, als voor de klant. En dus met die dienstverlening inbegrepen.' Op andere vlakken verschilt de app niet zo veel van Uber. Er kan betaald worden via de app. Wave-a-cab neemt een commissie van 5 procent.

Tarifering

In de sector is te horen dat het initiatief staat of valt met de prijszetting. Koen Van Oorschot van de Antwerpse Provinciale Taxi-Unie heeft zijn twijfels. 'Het is een formule waar ik mijn wenkbrauwen voor heb opgehaald. Alles zal afhangen van de prijs. Een taxi is relatief bekeken niet duur. Maar dat de administratieve kosten nog eens extra afgedekt worden, zal het beeld bij de passagier misschien wel beïnvloeden.' Hij verwacht dat vooral kleinere bedrijven en individuele chauffeurs, die niet zelf een digitale oplossing kunnen betalen, zich op het platform zullen wagen.

Digitaal ritje bestellen Internationaal > Via Uber: sinds november actief in Vlaanderen, daarvoor al in Brussel en op Brussels Airport. > Via Heetch: sinds november in Antwerpen, Gent en Leuven. Lokaal > Via Wave-a-Cab: ondersteund door 170 taxibedrijven, initiatief vanuit Hasselt. > Andere lokale varianten, zoals bijvoorbeeld het Antwerpse Beep.

Reynders heeft alle vertrouwen dat het snor zit met de prijszetting. De app zal ook de kosten drukken, wat zich vertaalt in lagere prijzen. Het gebeurde al te vaak dat taxichauffeurs een passagier van A naar B vervoerden, om dan met een lege achterbank terug te moeten keren van B naar A. 'Nieuwe regels laten chauffeurs sinds 1 januari toe om ook passagiers buiten de thuisstad op te pikken. We mikken erop dat een chauffeur na een eerste rit met een volle achterbank niet met een lege moet terugkeren.' Op termijn kan de app de job van dispatcher op de helling zetten, en dus kosten besparen. 'Overdag zullen misschien nog dispatchers nodig zijn, voor ouderen, maar 's avonds mogelijk niet meer.'

Digitale concurrentie

Wave-a-Cab belandt op een al drukbezette markt. Uber lanceerde zich vorig jaar in november in Vlaanderen, na eerder al in Brussel en op Brussels Airport. Amper een dag later gaf de Franse Uber-uitdager Heetch aan te beginnen in Antwerpen, Gent en Leuven. De plotse interesse van de internationale platformen was geen toeval. Vlaanderen had net de beruchte 'vijftienminutenregel' afgevoerd. Die schreef voor dat als je een taxi via een app of een site bestelt, er 15 minuten moeten zitten tussen de bestelling en het vertrek. Ook lokaal waren er al varianten, zoals Beep in Antwerpen.