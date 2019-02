Nieuwe exclusieve automerken op weg naar België

Met het Italiaanse Dallara en Pininfarina komen twee nieuwe merken op de Belgische markt van exclusieve wagens. 'Wij concurreren met de privéjet en de helikopter.'

Gian Paolo Dallara bouwde zijn hele leven raceauto's voor de formule 1. Maar de 82-jarige oprichter van de Italiaanse sportwagenfabrikant Dallara droomde al lang van een eigen auto. Het resultaat, de Stradale, is sinds deze week verkrijgbaar in België.

Als je ermee wil gaan shoppen, moet je partner van goede wil zijn. Piet Valkenborgh Dallara-invoerder FMA

De auto is geschikt voor de openbare weg, maar ziet er toch uit als een racewagen. De Stradale is te koop met of zonder voorruit en dak, maar heeft geen deuren. 'Om in te stappen is dat niet ideaal', geeft Piet Valkenborg, manager bij de Antwerpse invoerder FMA, toe. 'Als je ermee wil gaan shoppen, moet je partner van goede wil zijn.'

De Stradale, waarvan Dallara in zes jaar 600 stuks wil maken, kost zo'n 200.000 euro. FMA hoopt er een vijftal te verkopen. Dallara heeft geen showroom. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een bezoek aan de fabriek in Varano, dicht bij Parma. 'Gepassioneerde autoliefhebbers zijn op zoek naar een wagen met extreme racecapaciteiten', zegt Valkenborg.

West-Vlaamse designer ontwerpt exotische Dallara Het eerste wegmodel van het Italiaanse luxemerk Dallara komt uit de pen van een Belg. De West-Vlaamse designer Lowie Vermeersch tekende de sportwagen Stradale. Vermeersch (44) leidt sinds 2011 in Turijn een eigen designbureau, 'Granstudio'. Voordien was hij Chef Design bij Pininfarina, het andere Italiaanse sportmerk dat een eerste model lanceert. Lowie Vermeersch komt uit een artistieke familie. Hij is de kleinzoon van de Vlaamse beeldhouwer José, de zoon van beeldend kunstenaar Rik en de broer van schilders-artiesten Pieter, Robin en Tinus Vermeersch. De West-Vlaamse autofan was tot voor kort voorzitter van de stichting achter de Biënnale Interieur in Kortrijk.

2 miljoen euro

Dallara is niet het enige exclusieve luxemerk dat zijn vizier op België richt. Het Italiaanse Pininfarina stelde onlangs de Waals-Brabantse groep Ginion, die al Rolls-Royce invoert, aan als officiële importeur. Pininfarina, eigenlijk een ontwerpbureau en producent van autocarrosserieën, brengt in 2021 zijn eerste auto op de markt.

De Battista, een volledig elektrische sportwagen, gaat volgend maand in première op het Autosalon in Genève. Maar een 'heel select' groepje Belgen kon de auto begin dit jaar al aanschouwen in een 'black box' op het Brusselse Autosalon.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Ook 'Automobili Pininfarina' kiest bewust voor schaarste. Het bedrijf maakt maar 150 stuks van de auto die vernoemd is naar oprichter Battista 'Pinin' Farina. De prijs schommelt rond 2 miljoen euro. Het doelpubliek is dan ook erg beperkt. 'Wij concurreren eerder met een penthouse, privéjet of helikopter', zegt Sofie Verheyden, de woordvoerster van Ginion.

Exotisch

Exotische auto's doen het al enkele jaren goed in België. Vorig jaar ging de verkoop opnieuw licht vooruit. Bijna 300 exclusieve auto's werden ingeschreven, blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac. En die cijfers houden geen rekening met de vele supercars die in België worden verkocht, maar in het fiscaal gunstigere Luxemburg of Duitsland worden ingeschreven.

Vooral merken als Aston Martin en McLaren vinden gretig afnemers. Een geheimzinnig, uniek sfeertje lokt grote interesse bij het groeiende aantal superrijken, dat enorme sommen wil neertellen voor de meest exclusieve auto's.

Merken spelen daar gretig op in. Terwijl autobouwers vroeger zelden nieuwe luxemodellen op de markt brachten door de hoge ontwikkelingskosten, worden rijken nu overspoeld door een aanhoudende golf van nieuwe modellen. 'De rente is laag, mensen zoeken investeringsmogelijkheden en onze producten zijn waardevast', zegt verkoper Piet Valkenborg. 'En veel mensen willen zich eens een pleziertje gunnen.'