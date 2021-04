Nieuwe fiscaliteit maakt bedrijfswagen duurder

De plannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor de hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit drijven de kosten ervan voor de bedrijven op.

De Belgische bedrijfswagen moet tegen 2030 volledig emissieloos zijn. Dat is het doel van de plannen die Van Peteghem dinsdag uit de doeken deed in De Standaard en bij Radio 1. Vanaf 2026 vervallen de fiscale voordelen voor alle auto’s die CO2 uitstoten aan de uitlaat: benzines, diesels en hybrides. Alleen volledig elektrische auto’s behouden hun gunstregime.

De nieuwe fiscale regels zullen een revolutie op de Belgische wegen veroorzaken. Bedrijfswagens tekenen voor de verkoop van zo’n 250.000 nieuwe auto’s per jaar. Er rijden er ongeveer 1 miljoen van rond. Na afloop van de leasetermijn komen die auto’s op de tweedehandsmarkt terecht, waar ze aan een tweede - op termijn emissieloos - leven op de particuliere markt beginnen.

De essentie Vanaf 1 september geldt alleen nog de nieuwe strengere uitstootnorm WLTP voor de bepaling van de CO2-uitstoot van auto’s. Tot nu toe kon vaak nog de oude NEDC-norm gebruikt worden. Die leverde een lagere gemiddelde uitstoot op.

Nog vanaf september komen er fiscale stimuli voor de bouw van laadpunten thuis of van publiek toegankelijke oplaadpunten op bedrijfsparkings.

Vanaf 1 januari 2026 behouden alleen nog auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten hun fiscaal gunstregime van 100 procent aftrekbaarheid.

De hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit stond al in één zinnetje in het regeerakkoord van de huidige federale regering, maar moest nog worden uitgewerkt. Uit de voorstellen van Van Peteghem blijkt niet alleen dat verbrandingsmotoren en hybrides uit de markt worden geprijsd, maar dat de kosten oplopen voor bedrijven die hun bedrijfswagenvloot op peil willen houden.

Het kostenverschil tussen de goedkoopste variant van een auto nu en in 2026 loopt al snel op tot meer dan 10 procent.

Automakers hebben alsmaar vaker een plug-inhybride en een volledig elektrische variant van hun modellen met een reguliere verbrandingmotor (benzine of diesel). Een bedrijf dat zijn vloot vanaf 2026 wil vervangen met dezelfde auto’s met de fiscaal voordeligste aandrijving, komt automatisch bij een elektrische variant terecht. Daarvan zijn de kosten in 2026 even hoog als nu, maar de diesels en de hybrides zijn tegen dan aanzienlijk duurder. Het verschil in kosten voor de werkgever tussen de goedkoopste variant nu en in 2026 loopt in een rekenvoorbeeld met gelijkblijvende aanschaf- en leasingprijzen van de leasingfederatie Renta op tot meer dan 10 procent.

Voordeel van alle aard

Voor de bestuurder blijft er vaak wel een voordeel over. Op elektrische auto’s is het voordeel van alle aard (VAA) doorgaans lager dan dat op diesels en benzines.

In 2023 komt er een eerste verstrenging van de fiscaliteit: de kosten voor benzine of diesel van een plugin-hybride zijn dan nog maar voor 50 procent aftrekbaar, tegenover 100 procent nu. Dat moet ertoe leiden dat bestuurders van zo’n auto hun batterij structureel opladen en zo veel mogelijk elektrisch rijden.

Schermvullende weergave Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©Photo News

De stroom aan nieuwe stekkerauto’s die de hervorming zal veroorzaken, noopt de plaatsing van extra laadpalen. Vlaanderen is bezig aan een inhaalslag. Eind vorig jaar had het iets meer dan 10.000 openbaar beschikbare laadpunten voor elektrische auto’s. Volgens berekeningen van Jochen De Smet, de voorzitter van de Europese vereniging van laadpalenbedrijven Avere, heeft ons land door de ingrepen van Van Peteghem tegen 2025 ruim 40.000 publiek beschikbare laadpalen nodig. Omdat almaar meer e-auto’s op de tweedehandsmarkt en daarmee op de particuliere markt komen, stijgt de behoefte daarna nog fors: tot 120.000 laadpalen in 2030.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) heeft tegen 2025 zo’n 30.000 extra publieke laadpalen in Vlaanderen beloofd. De aanbestedingen lopen. Van een bijkomende versnelling is volgens haar woordvoerder geen sprake.

In het plan van Van Peteghem wordt voor particulieren en bedrijven een extra impuls voorzien. Bedrijven die voor eind volgend jaar openbaar toegankelijke laadstations installeren, kunnen de kosten daarvan dubbel aftrekken. Daarna zakt dat voordeel van 200 procent naar 150 procent. Particulieren krijgen tot eind volgend jaar een belastingaftrek van maximaal 1.500 euro op de aanleg van een slimme laadpaal thuis.

Er wordt vaak gezegd dat ons elektriciteitsnet zeker 1 miljoen elektrische voertuigen aankan, maar dat zijn gemiddelde cijfers. Wat gebeurt er in de piekuren? Frank Van Gool Directeur Renta

Automakers en leasingmaatschappijen vragen zich af of het elektriciteitsnet de extra vraag naar stroom wel aankan. ‘Er wordt vaak gezegd dat ons elektriciteitsnet zeker 1 miljoen elektrische voertuigen aankan, maar dat zijn gemiddelde cijfers. Wat gebeurt er in de piekuren?’, zegt Frank Van Gool, de directeur van de leasingfederatie Renta. De CEO van BMW, Oliver Zipse, luidde in februari de noodklok over het gebrek aan laadinfrastructuur in Europa.

Vergroenen

De Belgische bedrijfswagenmarkt is in sneltempo aan het vergroenen. In de eerste drie maanden van dit jaar was bijna 1 op de 4 nieuwe bedrijfswagens een plugin-hybride of een volledig elektrische auto. Dat was twee keer zoveel als het jaar voordien. Het merendeel van die stekkerauto’s is nog altijd een plugin-hybride. Het aandeel zuiver elektrische auto’s onder de nieuwe bedrijfswagens was 1 op 20.