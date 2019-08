Nieuwe klap dreigt voor Limburgse automobielsector

Punch Powertrain zal in september de vakbonden inlichten over het banenverlies. Het bedrijf telt 1.100 werknemers. Van de 500 arbeiders zitten er nu al 300 in allerlei systemen van economische werkloosheid. Bij Punch zijn ook meer dan 600 bedienden aan de slag.

Punch maakt automatische versnellingsbakken en heeft erg te lijden onder de malaise in de autosector en de terugval van de Chinese automarkt. Het bedrijf zit in zwaar weer en zag vorige maand ook zijn Chinese hoofdaandeelhouder Yinyi bescherming tegen schuldeisers aanvragen.

China

Het bedrijf is sinds 2016 in handen van Yinyi dat zowat 1 miljard euro (ondernemingswaarde) op tafel legde bij de overname. Punch Powertrain kenden de voorbije jaren een forse groei, na een turnaround in gang gezet door de recent overleden 'mirakeltopman' Cor van Otterlo. De omzet verdrievoudigde in drie jaar tijd tot 800 miljoen, gedreven door de vraag uit China. De site in Sint-Truiden trok extra investeringen aan terwijl in China een nieuwe fabriek werd gebouwd.