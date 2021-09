Nieuwe snelladers bieden 100 kilometer extra bereik in 3 minuten

In amper drie minuten laadtijd levert de paal 100 kilometer extra bereik: doorgaans net die paar kilowattuur die de bestuurder van een e-auto tekortkomt om op een bestemming aan te komen. Maar aan de vertegenwoordiger of de vakantierijder belooft de Terra 360 de volledige batterij op te laden in minder dan een kwartier. Een wereld van verschil met de trage thuislader.

De nieuwe laadpalen zullen eerst en vooral langs drukke verkeersassen verschijnen, waar auto’s met een bijna lege batterij snel even wat extra kilometers kunnen laden. ‘Maar er is ook belangstelling van de bedrijven. Die willen traagladers aanbieden voor mensen die de hele dag op kantoor zijn. Maar ook snelladers voor vertegenwoordigers of bezoekers, die maar even op de site zijn’, zegt Steven Van Deun, hoofd van de e-mobiliteitsdivisie bij ABB in België.