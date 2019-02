Nissan annuleert Britse plannen door brexit-chaos

De autobouwer zou in zijn Britse fabriek een deel van zijn terreinwagens gaan produceren. Maar minder dan acht weken voor het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terugtrekt, annuleert het bedrijf die belofte.

Nissan is met zijn fabriek in de noordelijke stad Sunderland de grootste autobouwer van het eiland. In totaal werken er in de regio 6.700 mensen voor het Frans-Japanse bedrijf.

Het was dan ook een grote opsteker voor de Britse post-brexiteconomie toen Nissan in 2016 liet weten dat het een deel van de productie van zijn SUV-model X-Trail naar Sunderland zou verhuizen. Het bedrijf zou voor die beslissing garanties hebben gekregen van de Britse overheid over de impact van het verlaten van de EU.

Maar met nog minder dan acht weken te gaan voor het vertrek van de Britten is er nog steeds geen zicht op een onderhandelde brexit, waardoor de chaos dreigt. Door die nieuwe omstandigheden, die de aanvoer van onderdelen in de war kan sturen, zou Nissan beslist hebben de beslissing terug te draaien, zo meldde Sky News zaterdag.

Ondertussen heeft het bedrijf het nieuws bevestigd in een brief aan het personeel. Daarin wijst Europees topman Gianluca de Ficchy naar noodzakelijke investeringen door strengere regulering op emissies en naar dalende verkoopsverwachtingen. Maar De Ficchy laat evenmin twijfels bestaan over de impact van de huidige Brexit-situatie. 'De huidige onzekerheid helpt een bedrijf als het onze niet om te kunnen plannen voor de toekomst', staat te lezen in de brief.