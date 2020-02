Nissan eist 83 miljoen euro van gevallen topman Ghosn

De Japanse autobouwer voert voor een rechtbank in het Aziatische land aan dat de in ongenade gevallen topman Carlos Ghosn voor miljoenen euro's aan ongeoorloofde betalingen deed.

De Japanse autofabrikant Nissan heeft zijn voormalige topmanager Carlos Ghosn woensdag aangeklaagd voor een burgerlijke rechtbank in Japan. Het autoconcern eist via de rechtbank in Yokohama een schadevergoeding van 10 miljard yen (omgerekend zowat 83,5 miljoen euro) van de gevallen automagnaat.

Dat is volgens Nissan een 'aanzienlijk deel' van het bedrag dat Ghosn het bedrijf afhandig zou hebben gemaakt tijdens wat het jaren van 'slecht beheer en frauduleuze activiteiten' noemt.

Betalingen aan zus

Nissan baseert het bedrag op ongeoorloofde betalingen en uitgaven die Ghosn zou hebben gedaan. Het gaat onder andere om betalingen aan zijn zus voor fictieve consultancydiensten en aan zijn advocaat, en privégebruik van vliegtuigen van het bedrijf.

Daarnaast wil Nissan de kosten voor het intern onderzoek naar het gerommel met de boekhouding van Nissan op Ghosn verhalen en voor de rechtszaken die werden aangespannen in Japan, de VS en Nederland. Het bedrag van de geëiste schadevergoeding kan nog oplopen, omdat Nissan riskeert boetes te moeten betalen, onder meer omdat zijn rapportering over betalingen aan Ghosn niet klopte.

Maagdeneilanden

Vorig jaar begon Nissan al een rechtszaak tegen Ghosn op de Britse Maagedeneilanden. Dat proces gaat over de vermeende verduistering van geld door Ghosn om een jacht te kopen.