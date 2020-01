'Nissan maakt zich op voor breuk met Renault'

Sinds de val van topman Carlos Ghosn komen er barsten in de 20 jaar oude alliantie tussen autobouwers Renault en Nissan. Die laatste bereidt de scheiding al voor.

Al twintig jaar bouwen en verkopen het Franse Renault en zijn Japanse tegehangers Nissan en Mitsubishi samen auto's, maar het huwelijk staat op springen. De toplui van Nissan bereiden zich voor op een breuk, schrijft de krant Financial Times. De bedrijven verkopen samen meer dan tien miljoen auto's per jaar.

Sinds de van fraude beschuldigde ex-topman Carlos Ghosn eind vorige maand ontsnapte uit Japan, zitten de plannen in een stroomversnelling. Ghosn was de geestelijke vader van de samenwerking en hield de bedrijven samen. In de voorbije jaren was er geregeld wederzijdse achterdocht, vooral omdat het gevoelig lag om technologie te delen.

Verstrengeld

De Japanse toplui maken scenario's die ervoor moeten zorgen dat Nissan weer in zijn eentje auto's kan ontwikkelen en bouwen. Ze bekijken ook hoe de raad van bestuur moet worden aangepast bij een breuk met de Fransen.

10 miljoen Auto's Renault, Nissan en Mitsubishi verkopen samen meer dan 10 miljoen auto's per jaar.

Na twintig jaar zijn Renault en Nissan erg verstrengeld. Zo bouwt Nissan zijn nieuwe elektrische model Ariya met machines die het samen met Renault ontwikkelde. Ze kopen ook samen auto-onderdelen aan.

Renault en Nissan reageren niet op de berichten in Financial Times. Maar dat de samenwerking in een dipje zit was begin vorige maand al duidelijk, toen Nissan-CEO Makoto Uchida in Financial Times zei dat 'gesprekken over het onevenwicht in het aandeelhouderschap' opgeschort waren om alle aandacht te vestigen op de heropleving van de alliantie. Renault heeft 43 procent van de Nissan-aandelen, terwijl Nissan maar 15 procent van Renault controleert.

Fusie

In de afgelopen jaren was er speculatie over een volwaardige fusie. In februari vorig jaar waren er nog gesprekken over, zei Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard in december. Maar die gesprekken draaiden op niks uit. Volgens de voorzitter omdat een fusie door de Japanners beschouwd werd als een bedreiging voor de onhankelijkheid en de trots van Nissan.

De vraagt rijst of Renault, Nissan en Mitsubishi apart kunnen overleven. De laatste jaren bundelden steeds meer rivalen de krachten. Recent raakte bekend dat het Italiaanse Fiat Chrysler en PSA samengaan. Daardoor behoren merken als Fiat, Opel, Peugeot en Citroën binnenkort tot dezelfde groep.

Autobouwers bundelen de krachten omdat ze steeds meer moeten investeren. De omslag maken van verbrandingsmotoren naar elektrische motoren is erg duur.