Nissan-topman moet opstappen

Opvolger eind oktober

De huidige operationeel directeur van de autobouwer, Yasuhiro Yamauchi, zal tijdelijk de functie van topman op zich nemen. Tegen eind oktober moet er een opvolger gevonden zijn voor Saikawa. Nissan startte het onderzoek naar Saikawa nadat voormalig topmedewerker Greg Kelly de topman eerder dit jaar had beschuldigd van onterecht ontvangen compensaties. Kelly werd in november in Japan gearresteerd op verdenking van fraude, net als voormalig topman Carlos Ghosn van Nissan, die in november vorig jaar bij Nissan de deur werd gewezen en volgend jaar terecht moet staan in Tokio.