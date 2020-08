Nog altijd minder auto's op de baan

Met het nieuwe schooljaar voor de deur is het autoverkeer in Vlaanderen nog steeds niet terug op het niveau van vorig jaar. Het aantal personenwagens op de snelwegen lag vorige week 13 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een tussentijds coronarapport van het Vlaams Verkeerscentrum.

Bij het begin van de lockdown daalde de filehinder op de Vlaamse snelwegen met 93 procent. In de regio’s Gent en Brussel waren geen structurele files meer. Maar wie vanaf maandag met de auto naar school of naar het werk wil, juicht het best niet te vroeg. Door ongevallen en wegenwerken was de filehinder midden juli opnieuw de helft hoger dan het jaar voordien. Minder auto’s op de baan is geen garantie voor een filevrije start van het nieuwe schooljaar.