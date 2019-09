Nog meer onheil voor Johnson: bedrijf van 'Boris Bus' valt om

Dat is des te opvallender omdat Wrightbus de bouwer is van de zogenaamde 'Boris Bus', de nieuwe rode dubbeldekkers die het bedrijf in 2012 mocht maken op vraag van Boris Johnson, toen die burgemeester van Londen was. Met het order van 600 bussen voor de Britse hoofdstad was omgerekend 70 miljoen euro gemoeid.