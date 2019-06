Nooit meer lek dankzij autobanden zonder lucht

De Amerikaanse autobouwer General Motors test dit jaar de luchtloze banden van het Franse Michelin. ‘De chauffeur zal besparen en de afvalberg zal verkleinen.’

Autobanden zonder lucht, waarmee u nooit lek kunt rijden? Als het van de Franse bandenreus Michelin en de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) afhangt, is het in 2024 zover.

Op de Movin On-top rond duurzame mobiliteit in het Canadese Montréal maakte GM bekend dat het de Uptis-band (Unique Puncture-proof Tire System) van Michelin dit jaar zal testen op een vloot elektrische Chevrolet Bolts in de VS. Over vijf jaar zou GM er commerciële auto’s mee uitrusten.

Rubberen spaken

‘De Uptis is nog altijd rond’, zegt Per de Vries, productmarketingmanager bij Michelin Benelux. ‘Maar de lucht vervangen we door flexibele rubberen spaken, die meeveren en in zigzagvorm het loopvlak en het wiel verbinden. De bandenspanning was tot dusver het enige waar wij als constructeur géén grip op hadden, omdat de chauffeur die regelde. Dat is binnenkort verleden tijd.’

We beschouwen de Uptis helemaal niet als een bedreiging, maar zien de innovatiestroom in bandendesign eerder als een opportuniteit Katlijn Bohez Woordvoerder Bekaert

De voordelen van luchtloze autobanden zijn legio. Chauffeurs zullen niet meer lek rijden en de banden vangen klappen van putten of stoepranden op dankzij hun veerbeweging.

‘Bovendien verslijten banden nu vaak sneller dan nodig omdat chauffeurs niet altijd met de juiste spanning rijden’, weet De Vries. ‘De Uptis zal langer meegaan, waardoor de chauffeur bespaart en de afvalberg van voortijdig versleten banden verkleint.’ Vandaag zijn dat 200 miljoen banden per jaar.

Agressief

Michelin produceert al jaren soortgelijke luchtloze banden (Tweel) voor industriële voertuigen, zoals graafmachines, grasmaaiers en golfkarretjes. ‘Het grote nieuws is dat Michelin en GM ermee uitpakken voor personenauto’s’, klinkt het bij de Brit David Shaw van Tire Industry Research, dat de bandenindustrie al 30 jaar volgt.

‘Michelin is commercieel het agressiefst, maar alle grote bandenproducenten, zoals ook Bridgestone of Goodyear, werken aan gelijkaardige concepten. Je hebt weliswaar al langer ‘run-flatbanden’, waarmee je als ze lek zijn aan een lagere snelheid nog zo’n 80 kilometer verder kan rijden. Maar die zijn wél nog met lucht gevuld.’

Duurder

200 miljoen Jaarlijks raken 200 miljoen banden vroegtijdig versleten.

De Uptis is zwaarder dan de huidige banden, omdat rubberen spaken de lucht vervangen. Michelin geeft ook aan dat de Uptis ‘duurder’ zal zijn.

‘Hoeveel kunnen we nu nog niet zeggen’, zegt De Vries. ‘Dat zal onder meer afhangen van de verkoopvolumes.’

Bekaert

De Vries bevestigt dat er in het loopvlak van de Uptis nog steeds een stalen verstevigingsgordel zit, zoals nu bij klassieke banden. Dat is goed nieuws voor de West-Vlaamse staaltechnologiegroep Bekaert, waarvan het staalkoord in een op de drie autobanden ter wereld gebruikt wordt.

‘Ons staalkoord wordt sowieso al gebruikt in Michelins Tweel-banden voor industriële voertuigen’, klinkt het bij woordvoerster Katelijn Bohez. ‘We beschouwen de Uptis helemaal niet als een bedreiging, maar zien de innovatiestroom in bandendesign eerder als een opportuniteit.’