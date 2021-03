Noorwegen verhindert verkoop Rolls-Royce-fabriek aan Russische oligarchen

Noorwegen schort uit veiligheidsoverwegingen de geplande verkoop van de Rolls-Royce fabriek-Bergen Engines aan de Russisch groep op. Het wil eerst onderzoeken in welke mate de verkoop de nationale veiligheid in gevaar brengt, zei minister van Justitie Monica Maeland dinsdag. 'Dit is een serieuze zaak. Op dit moment is er te veel onzekerheid en die moeten we eerst aanpakken', zei ze.