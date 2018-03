Noren bestellen al 3.700 elektrische Audi's uit Vorst

Noorwegen is dol op de Audi e-tron, die vanaf dit jaar in de Brusselse Audi-fabriek gebouwd wordt. Er zijn al genoeg voorbestellingen voor bijna de hele jaarproductie van de fabriek.

In Vorst zullen dit jaar waarschijnlijk zo'n 4.700 Audi e-trons gemaakt worden en het heeft er alle schijn van dat Audi die moeiteloos weet te slijten. Audi-CEO Rupert Stadler zei donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van de Volkswagen-dochter dat alleen in Noorwegen al 3.700 exemplaren besteld zijn. Dat is des te opmerkelijker omdat die bestellingen geplaatst zijn zonder dat klanten met de prijzige elektrische auto konden proefrijden.

De Belgische voorverkoop van de nieuwe elektrische SUV van Audi begon in januari . Tot nu toe hebben in ons land zo'n 340 geïnteresseerden een voorschot van 2.000 euro betaald om op de wachtlijst voor de e-tron te belanden. De elektrische luxewagen zal volgens Audi-importeur D'Ieteren 85.000 à 90.000 euro kosten .

500 kilometer

De voorbereiding voor de serieproductie van de e-tron is in Vorst in volle gang. Volgens de vakbonden start de serieproductie in augustus en zouden er aan het eind van het jaar zo'n 4.700 exemplaren van de e-tron van de band moeten zijn gerold. De directie van de Audi-fabriek wil of kan geen productiedoelen vrijgeven en wilde die cijfers dan ook niet bevestigen of ontkennen.