Omstreden beugel redt F1-coureur uit vlammenzee

De Formule 1-piloot Romain Grosjean ontsnapte zondag na een crash miraculeus uit zijn brandende bolide. Hij dankt zijn leven aan een omstreden veiligheidsbeugel.

De Formule 1 is wel vaker goed voor spectaculaire beelden. Maar de crash die Romain Grosjean zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein overleefde, tart alle verbeelding.

Vlak na de start van de race schoot de auto van de Zwitsers-Franse piloot bij een gevaarlijk inhaalmanoeuvre aan hoge snelheid van de baan. Daarbij brak de bolide in twee en vloog de monocoque, de 'badkuip' uit supersterke carbonvezel waarin de piloot zit, door de metalen vangrails. Na 28 lange seconden kon Grosjean zich uit de brandende wagen bevrijden en strompelde hij zonder noemenswaardige kleerscheuren van de vuurzee weg.

De crash van Romain Grosjean.

Halo

F1-experten zijn niet verbaasd over de miraculeuze redding van Grosjean. Ze onderstrepen het belang van de 'halo', de titanium veiligheidsbeugel boven op de bolide die het hoofd van de piloot beschermt. Terwijl wereldkampioen Ayrton Senna in de jaren 90 nog met zijn schouders 'bloot' racete, zitten coureurs vandaag veel dieper in hun auto weggezonken.

Ik was enkele jaren geleden geen voorstander van de halo. Ik denk nu dat het een geweldige constructie is. Zonder de halo had ik jullie nu niet kunnen toespreken. Romain Grosjean F1-piloot

'Grosjeans leven is echt gered door de halo', zegt Koen Beyers, de oprichter van het Antwerpse bedrijf Voxdale. Het engineeringbedrijf onderzoekt de aerodynamische impact van de halo in de Formule E, de elektrische versie van de F1. 'De monocoque van een auto is normaal zo sterk en stijf dat die tegen de vangrail botst en de auto wordt afgeremd. Maar de schok was deze keer zo hevig dat de auto tussen twee horizontale latten van de vangrail is geschoten. Als de halo er niet was geweest, zou het hoofd van Grosjean tegen de vangrail geknald zijn.'

Grosjean vanuit het ziekenhuis.

De halo was nochtans erg omstreden toen de internationale automobielfederatie FIA alle renstallen in 2018 verplichtte de beugel op elke bolide te installeren. Fans klaagden dat de halo niet mooi was, de aerodynamica tartte en de spanning uit de race haalde. 'Ik was enkele jaren geleden geen voorstander van de halo', erkende Grosjean zondag in een filmpje dat hij vanop zijn ziekbed verspreidde. 'Ik denk nu dat het een geweldige constructie is. Zonder de halo had ik jullie nu niet kunnen toespreken.'

Brandstof

Dat de crash een gigantische vlammenzee veroorzaakte, was dan weer te wijten aan een brandstoflek. Toen de bolide van Grosjean brak, ontsnapten er wellicht enkele liters vloeistof, wat een enorme vuurbal deed ontstaan. 'De tank van een F1-bolide kan tot 100 liter brandstof bevatten', legt Beyers uit. 'Als de inhoud van die tank bij het begin van de race volledig was vrijgekomen, dan had dat een gigantische explosie veroorzaakt.'

Ook het brandwerende pak en ondergoed dat Grosjean droeg, hielpen de coureur. 'Brandweerpakken kunnen makkelijk 30 à 40 seconden temperaturen van 1.000°C tegenhouden, zonder dat je ook maar één brandwonde oploopt', klinkt het bij de West-Vlaamse textielexpert Sioen, die zelf niet in de Formule 1 actief is.

De FIA belooft het huiveringwekkende ongeluk grondig te onderzoeken. 'Dit accident gaat veel veranderen', voorspelt Beyers. 'Iedereen is geschrokken dat die vangrail het begeven heeft. De vangrail had niet mogen openvouwen, maar moest de auto terug op de weg katapulteren. Al bestaat dan natuurlijk het risico dat een andere auto hem aanrijdt.'