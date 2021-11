‘Online nieuwe auto’s verkopen? Dat werkt niet!’

De Nederlandse autokoning Eric Berkhof stampte in twee jaar samen met Koen Claesen via een reeks overnames de grootste autoverkoper van België uit de grond. ‘De klant die echt niet tevreden is, belt mij.’

Het gsm-nummer van de grootste autoverkoper van de Benelux staat gewoon op de homepagina van de Van Mossel-site. ‘Dat is het nummer van deze telefoon’, zegt Eric Berkhof (58), terwijl hij zijn iPhone toont. ‘De klant die door mijn mensen echt niet tevreden gesteld kan worden, belt mij. Maar waarom krijg ik maar vijf telefoontjes per maand? Omdat mijn mensen weten dat de klant mij belt als ze een probleem niet goed oplossen.’

Berkhof is eigenaar van Van Mossel, een Nederlands dealerconcern dat zich in enkele jaren heeft ontpopt tot de grootste autoverkoper van ons land. Terwijl de Belgische dealers de grootste moeite hebben om het hoofd boven water te houden groeit Van Mossel als kool. In twee jaar bouwde Berkhof in België een auto- imperium uit met op 35 plaatsen 74 dealers, waarbij dealers van verschillende merken uit dezelfde groep (zoals Renault en Dacia of Fiat, Opel, Peugeot en Citroën) vaak op één plek samenzitten.

In het conglomeraat zitten ook een bloeiende occasiedivisie, negen carrosseriebedrijven en zes leasemerken. De hele groep is goed voor ‘296 voordeuren op 181 locaties in de Benelux’, zegt Berkhof. Van Mossel verkoopt bijna alle merken, behalve BMW en Toyota. ‘Met het merk Toyota heb ik totaal niets.’

Berkhof kreeg de autohandel met de paplepel ingegoten. Als jonge jongen deed hij niets liever dan met zijn vader naar de grote automarkt in Utrecht gaan, waar tweedehandswagens rechtstreeks werden verkocht. Eigenlijk was hij liever springruiter geworden. ‘Ik had enorm veel ambitie en passie, maar ik was een slechte ruiter’, zei Berkhof eerder dit jaar in een interview. En dus ging hij na zijn studies in 1982 als stagiair aan de slag bij de autoverkoop van de Volkswagen-dealer Van Mossel in Waalwijk. Zes jaar later kocht hij de Van Mossels uit. Berkhof bouwde de dealer snel uit en in 1995 begon hij aan een lange reeks overnames van dealerbedrijven. Om de groei financieel bij te benen stapte in 2012 de Nederlandse keukenkoning Ben Mandemakers in (zie inzet) en ging het overnametempo nog een versnelling hoger.

Nadat Van Mossel was uitgegroeid tot de grootste dealer van Nederland volgde in 2019 de stap over de grens. Van Mossel kocht de dealergroepen GMAN en Bruyninx van Alcopa. Voor zijn Belgische activiteiten trok Berkhof een associate partner aan bij EY, de Belg Koen Claesen. Ondertussen was de liefde voor paarden niet geluwd: in 2005 kocht Berkhof een paardenbedrijf, de gereputeerde Margaretha Hoeve in het Nederlandse Dinteloord.

BEE: Ben en Eric Van Mossel is eigendom van BEE Holding: de Ben en Eric Holding. Dat verwijst naar Eric Berkhof en zijn goede vriend en keukenkoning Ben Mandemakers, de eigenaar van de gelijknamige keukenbouwer. De twee ondernemers uit Waalwijk kennen elkaar al 36 jaar en ‘we zijn al dik 25 jaar bevriend’, aldus Berkhof.

Het duurde tot 2010 voor ze ook bij Van Mossel gingen samenwerken. ‘Dat had je aan mij moeten vragen!’, zou Mandemakers in onvervalst Brabants hebben uitgeroepen toen Berkhof hem vertelde met private equity in zee te gaan om zijn groei te financieren. Berkhof wilde eigenlijk geen zaken doen met vrienden, maar koos uiteindelijk toch voor Mandemakers als investeerder.

In 2012 volgde de BEE Holding boven Van Mossel, waarin ze elk 50 procent van de aandelen hebben. In Waalwijk is het duo legendarisch omdat het in 2009 de lokale professionele voetbalclub RKC Waalwijk van de ondergang heeft gered. De twee bellen elkaar vier tot vijf keer per week.



Familiale uitstraling

Hoewel Berkhofs auto-imperium al lang nog weinig te maken heeft met het Van Mossel-bedrijf dat hij in 1988 overnam, komt er geen naamsverandering. ‘We hebben dat onderzocht. Van Mossel klinkt beter dan Berkhof. Over de B van Berkhof struikel je. Van Mossel klinkt lekker.’

Ondanks de stevige omvang van de Van Mossel Groep hecht Berkhof enorm aan de familiale uitstraling van zijn dealers. Ook in de Mercedes-dealer in Turnhout, waar hij vandaag kantoor houdt. ‘Goed gastheerschap vind ik heel belangrijk. Koffiekoeken voor mensen die wachten tijdens het onderhoud van hun wagen, verzorgde natjes en droogjes, koffie in een kopje en niet in een bekertje, koffiemelk in een cupje in de plaats van melkpoeder, op zaterdag petitfours op tafel en ’s avonds eventueel een glaasje wijn.’

Zo familiaal als hij de sfeer in zijn showrooms wil, zo runt hij ook zijn autoconglomeraat. Hij is kind aan huis bij al zijn dealers, zoals vandaag in Turnhout.

‘Ik rij jaarlijks ruim 120.000 kilometer, daar ontkom je niet aan. We hebben vestigingen van Groningen tot Bertrange in Luxemburg. En ik probeer elke avond weer naar huis te gaan.’ Die kilometers rijdt hij allemaal zelf: ‘Eén keer had ik een chauffeur, toen ik mijn rijbewijs even kwijt was omdat ik te hard gereden had. Vreselijk vond ik dat.’ Dus vertrekt Berkhof elke ochtend vanuit het Nederlandse Brabant in zijn Mercedes-Benz S, zijn Audi A8 of de Range Rover. De keuze van de dag hangt af van het bezoek van de dag: ‘Vandaag zit ik bij Mercedes, dus dan pak ik de S.’

Iedereen denkt altijd dat wij heel veel overnemen. Maar wij saneren al vanaf dag één. Als we tien vestigingen overnemen, gaan we met zeven door. Eric Berkhof CEO Van Mossel

Samen met zijn directeur België-Luxemburg, Koen Claesen, heeft Berkhof de afgelopen jaren veel tijd in België doorgebracht voor de overnametocht. Het duo doet in ons land wat het de voorbije twintig jaar al in Nederland deed: consolideren. ‘Dat is hard nodig, want er moeten investeringen gedaan worden, onder meer in de elektrificatie. Als dealer moet je altijd meer diensten kunnen aanbieden: verzekeringen, financiering, leasecontracten... Kun je je prijzen of marge niet verhogen, dan moet het volume omhoog. Dat kan alleen met minder aanbieders’, zegt Claesen. Berkhof: ‘In Nederland is die trend twintig jaar geleden al ingezet, uit noodzaak. Het aantal dealers ging er van 5.200 naar 1.800. Dat zal je hier uiteindelijk ook zien. Van de ongeveer 1.800 dealers en agentschappen zal de helft overblijven.’

Boos

‘Iedereen denkt altijd dat wij heel veel overnemen. Maar wij saneren al vanaf dag één. Als we tien vestigingen overnemen, gaan we met zeven door. De mecaniciens en de klanten brengen we naar de resterende vestigingen’, zegt Berkhof.

Die consolidatie moet de dealers wapenen tegen de snel veranderende omstandigheden. Elektrische auto’s rukken op. Die hebben minder bewegende onderdelen en behoeven daardoor minder onderhoud. Autobouwers leggen verkopers almaar striktere eisen op en in de verte doemt de onlineverkoop van auto’s op.

Berkhof wordt een beetje boos als hij het hoort. ‘Ja, er verandert veel in onze sector. Maar denk je nou echt dat een automerk zijn eigen netwerk gaat afbreken? Mercedes heeft hier in België zijn dealerbedrijven te koop gezet. BMW heeft vorig jaar zijn laatste eigen dealer in België verkocht: dat bewijst dat merken juist de dealers nodig hebben. Als ze ingrijpen, doen ze dat om te verbeteren. Ik ken niet één merk dat wat dat betreft slecht bezig is. Heel die transitie is alleen maar positief.’

Profiel Van Mossel (Prognose 2021) Omzet: 3,4 miljard euro (Belux: 1,19 miljard euro).

Bedrijfswinst (ebitda): 104 miljoen euro (2020).

Verkochte en geleasede auto’s: 170.000 (Belux: 51.800).

Nieuwe auto’s: 76.000 (Belux: 30.200).

Occasies: 63.000 (Belux: 13.300).

Nieuwe leasecontracten: 31.000 (België: 8.300).

Aantal werknemers: 4.800.

Aantal vestigingen: 143 in Nederland en 56 in België.

Leaseactiviteiten: 94.000 auto’s (België: 30.700).

Carrosseriebedrijven: 35.

Dat de verkoop van nieuwe auto’s naar online zou verschuiven, gelooft Berkhof niet. ‘Dat werkt niet! Velen hebben het al geprobeerd, maar iedereen komt ervan terug. Tesla is het beste voorbeeld. Het kwam naar Europa en zei: we willen niet één dealer. Een afhaalcentrum en verder niets. Ondertussen hebben ze alleen al in België vier dealers. Op dit moment verkoopt niemand online nieuwe auto’s. Geen Amazon, Coolblue of Bol.com waagt zich eraan. Ja, je kunt hier en daar je nieuwe auto online bestellen. Maar de bestelbon gaat naar de dealer.’ Claesen: ‘Een auto is een emotioneel product. Mensen willen hem kunnen zien, ruiken en aanraken. Er hangt te veel omheen. De testrit, de overhandiging van de sleutel, de overname van de oude auto, de verzekering, de financiering... Mensen willen dat niet online.’

Opvolging

Ondertussen nadert het Belgische offensief van Van Mossel zijn voltooiing. ‘De uitbreiding is normaal eind volgend jaar klaar. We weten wat nog op ons lijstje staat. We komen dan uit op 110 dealerships, tegenover 82 nu’, zegt Claesen. Berkhof: ‘Als de expansie in de Benelux klaar is, kijken we verder. We kijken nu naar vier overnames buiten de Benelux. Ik wil niet heel Europa veroveren, maar wel de belangrijke economische delen. Een afgebakend gebied zoals de regio Londen of Parijs. En op voorwaarde dat we zelf iets kunnen toevoegen.’

De uitbreiding hoeft ook niet beperkt te blijven tot auto’s. Onlangs nam Van Mossel de vrachtwagendealers van Mercedes-Benz in de regio’s Antwerpen en Rotterdam over. En net als de Volkswagen-importeur D’Ieteren heeft Van Mossel een oogje op tweewielers. Berkhof: ‘We hebben al veel fietsen in onze leaseportefeuille. Ik sluit niet uit dat we naar fietsdealers kijken. Maar het kan de hele mobiliteit zijn: fietsen, scooters, motoren tot private jets.’

Al die groei financiert Berkhof samen met Mandemakers. ‘We doen in principe alles met eigen middelen in de groep. Als het om een heel grote overname gaat, storten Ben en ik bij.’