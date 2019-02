Onrust bij autobouwers na zwak Salon

Voor heel wat merken viel het jongste Autosalon tegen. Door de onzekerheid over de juiste aandrijving stellen veel Belgen hun aankoop uit.

442.111 Belgen trokken tot vorige zondag naar de Heizel voor een bezoek aan het populaire Autosalon. ‘Een uitzonderlijke toeloop en een bezoekersrecord’, jubelde de automobielfederatie Febiac.

Maar niet alle autobouwers zijn in feeststemming. Veel merken stellen dan wel dat ze een uitstekend Salon achter de rug hebben, bij heel wat constructeurs viel de verkoop tegen, vernam De Tijd in de sector.

Week later

‘Het aantal offertes en bestellingen ligt lager dan de voorbije jaren’, zegt Renault-woordvoerder Karl Schuybroek. ‘We hopen dat dat komt omdat het Autosalon een week later dan gewoonlijk plaatsvond.’ De Franse concurrent Peugeot zou maar 84 procent van de doelen voor januari gehaald hebben.

Er is veel onduidelijkheid bij kopers. Het gebruikelijke enthou siasme tijdens het Autosalon wordt geremd door alle twijfel. William Meerschaut Woordvoerder Alcopa

‘Wij waren in het begin van het Autosalon behoorlijk ongerust omdat de verkoop traag op gang kwam’, erkent William Meerschaut, woordvoerder van Hyundai-invoerder Alcopa. ‘Daarna ging het beter, maar ons doel van vorig jaar haalden we niet.’ Ook Hyundai rekent op een meerverkoop in februari.

Onzekerheid

Heel wat waarnemers wijzen de onzekerheid bij de consument aan als reden voor de slechte verkoop. Veel Belgen twijfelen nog welke auto ze best kopen. Toch opnieuw een diesel? Of een elektrische auto?

‘De bedrijfswagenmarkt blijft het goed doen omdat mensen daar gewoon de car policy van hun werkgever volgen’, zegt een BMW-dealer. ‘Maar bij particulieren en kmo’s is er ontzettend veel onduidelijkheid. Welke aandrijving kies ik best? Kan ik Antwerpen nog binnen met een diesel? Veel mensen stellen ook zich vragen over de doorverkoopwaarde van nieuwe diesels. Het gebruikelijke enthousiasme van de koper op het Autosalon wordt afgeremd door alle twijfel.’

Lopende zaken

Het feit dat de regering in lopende zaken zit en de nieuwe regering even op zich kan laten wachten, voedt de twijfel. ‘De Belgen wachten af hoe de fiscaliteit en de lage-emissiezones zullen evolueren’, stelt Schuybroek vast.

Concrete cijfers over de Salonverkoop zijn er nog niet. Op het Autosalon worden al jaren geen wagens meer verkocht. Geïnteresseerde kopers krijgen van ‘informanten’ enkel een offerte, waarmee ze naar een dealer in de buurt kunnen gaan. Bovendien lopen de Saloncondities, die al in november begonnen, vaak tot eind februari. Pas dan krijgen merken een definitief beeld van het aantal binnengehaalde contracten.

Tweed beste jaar

Heel wat garages overwegen dit weekend langer open te zijn om nog zo veel mogelijk auto’s te verkopen. ‘Dan weet je dat de cijfers niet goed zijn’, grinnikt een dealer. ‘Er is wat paniek in de sector.’

Met bijna 550.000 ingeschreven auto’s kende de Belgische markt in 2018 zijn beste jaar sinds 2011. Het matige Autosalon, dat bij veel merken goed is voor een derde van de jaarverkoop, doet waarnemers vrezen voor een zwakker 2019.