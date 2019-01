Onverkoopbare diesels maken leaseauto duurder

Wie binnenkort een nieuwe bedrijfswagen mag bestellen, zal merken dat de prijzen van bepaalde modellen opvallend zijn gestegen.

‘De gemiddelde leaseprijzen liggen 2 à 4 procent hoger dan vorig jaar’, zegt een goedgeplaatste bron aan De Tijd. De prijsstijging is grotendeels te wijten aan de moeilijke verkoop van dieselauto’s op de tweedehandsmarkt.

Volgens een analyse van de dataspecialist Gocar Data staan 34.192 tweedehandsauto’s, of bijna 30 procent van de Belgische online stock, al meer dan vier maanden te koop. Twee derde van die auto’s rijden op diesel. Volgens Gocar Data is de waarde van eenzelfde dieselmodel in een jaar met 11 procent gedaald, of makkelijk 2.000 euro.

Leasebedrijven berekenen hun maandelijkse tarieven op basis van de geschatte ‘restwaarde’, die ze aan het eind van een leasecontract voor een bedrijfswagen hopen te krijgen. Omdat tweedehandsdiesels alleen met grote kortingen de deur uitgaan, daalt hun restwaarde en gaan de leasetarieven voor nieuwe bedrijfswagens omhoog.

De diesel verliest al sinds begin 2017 sterk aan populariteit. De dreigende dieselverboden in steden, de invoering van lage-emissiezones in Brussel en Antwerpen en de hogere prijs aan de pomp doen veel Belgen twijfelen over een dieselkoop. ‘Ik krijg elke dag diesels aangeboden maar ik koop ze niet meer’, zegt Steven Brandt, zaakvoerder van de Antwerpse tweedehandszaak Autobrandt. ‘Een Nissan-diesel van drie jaar oud krijg ik alleen nog voor een erg goede prijs verkocht.’

Overaanbod

Ook het overaanbod aan tweedehandsbedrijfswagens tast de restwaarde van de auto’s aan. ‘Een aantal merken hebben de voorbije jaren heel grote volumes op de markt gebracht en dat laat zich nu voelen in de restwaarde’, zegt Miel Horsten, de Belgische topman van het leasebedrijf ALD Automotive.

Luc Pissens van de Belgische Federatie van Fleet Managers wijst erop dat veel bedrijven in de periode 2012-2015 een cafetariaplan opstartten, waardoor meer werknemers een bedrijfswagen kregen. ‘Als die auto’s nu op de markt komen, blijkt de geschatte restwaarde mogelijk niet meer correct. Die diesels hebben vaak een oudere Euro 5-motor en mogen nog maar een paar jaar in de grote steden rijden (in Antwerpen en Brussel vanaf 2025 alleen nog tegen betaling, red.). Mensen hebben schrik om zo’n auto over te nemen.’

Veel leasebedrijven raakten het gros van hun wagens de voorbije jaren nog kwijt in het buitenland. Maar ook dat wordt moeilijker. ‘Ook andere landen bannen de diesel meer en meer’, zegt de leasefederatie Renta. ‘Daardoor komen de internationale prijzen voor tweedehandsdiesels de jongste tijd licht onder druk te staan.’