Ook CEO Volkswagen vervolgd wegens marktmanipulatie

Het dieselschandaal barstte los in de 2015 toen in de Verenigde Staten bleek dat Volkswagen alleen aan de strenge emissienormen kon voldoen dankzij speciaal geïnstalleerde software in de wagen. Het gerecht in Braunschweig heeft nu voldoende aanwijzingen dat de top van Volkswagen op de hoogte was van de praktijken, maar ook nagelaten heeft om de financiële impact te communiceren naar de buitenwereld, en in de eerste plaats de financiële markten.