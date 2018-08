Ook nieuwe Volkswagen-CEO wist voor schandaal van sjoemelsoftware

Herbert Diess was al twee maanden voor het uitbreken van het sjoemelsoftware-schandaal op de hoogte zijn geweest van het gemanipuleer.

Dat blijkt uit uitgelekte documenten van de openbaar aanklager in Braunschweig, waarop het Duitse weekblad Der Spiegel de hand kon leggen. De onthulling doet bij analisten de vraag rijzen of Volkswagen beleggers wel op tijd van het schandaal en de mogelijke implicaties heeft geïnformeerd. Sinds het uitbreken van het schandaal betaalde Volkswagen al voor meer dan 23,5 miljard euro boetes en schadevergoedingen. Het Duitse concern moest wereldwijd miljoenen dieselauto's terugroepen.

Diess was aanwezig op een vergadering van het topmanagement van Volkswagen op 27 juli 2015. Hij was toen nog directeur van het merk Volkswagen binnen de VW-groep, waarvan verder onder meer Audi, Skoda, Seat en Bentley deel van uitmaken. Op die vergadering werd besproken hoe de automaker moest reageren op Amerikaanse toezichthouders die dreigden alle nieuwe Volkswagen-modellen in de VS te bannen wegens veel te hoge uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen.

Dat was twee maanden voordat de Amerikaanse milieudienst EPA op 18 september 2015 aan het licht bracht dat Volkswagen sjoemelsoftware in een deel van zijn diesel-modellen had geïnstalleerd waarmee de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen aanzienlijk lager leek dan het in de praktijk was.

In de cel

Het was het begin van het sjoemelsoftwareschandaal waar VW nu, drie jaar later, nog steeds mee worstelt. Zo zit Audi-CEO Rupert Stadler al meer dan twee maanden in de cel voor zijn mogelijk rol in het schandaal. Hij mag niet op borgtocht vrijkomen omdat gevreesd wordt dat hij dan alsnog bewijsmateriaal zal vernietigen. Ook vonden er de voorbije maanden huiszoekingen plaats op de hoofdkantoren van VW-dochters Porsche en Audi en werd in de VS een VW-manager tot zeven jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het schandaal.

Naast Diess en toenmalig CEO Martin Winterkorn was ook Hans-Dieter Poetsch op de beruchte vergadering aanwezig. Poetsch was destijds financieel directeur van de VW-groep, maar is nu voorzitter van de groep.

Volkswagen wilde zaterdag niet reageren op het verhaal van Der Spiegel omdat ‘we niet reageren op lopende gerechtelijke procedures’.

BMW

Herbert Diess werkte lang voor BMW en stapte begin 2015 over naar Volkswagen, waar hij het gelijknamige merk ging leiden. Tijdens de vergadering kreeg hij de vraag van toenmalig CEO Martin Winterkorn de vraag of BMW ook gebruik had gemaakt van ‘ontduik-middelen’. Diess zou ontkennend hebben geantwoord.

In de vraag werd vooral gezocht naar een antwoord op de vraag of de sjoemelsoftware die VW gebruikte wel illegaal was. Hoe gevoelig VW het dossier ook in juli 2015 al vond blijkt ook uit het feit dat toen Diess en Winterkorn aan het eind van de vergadering de presentatie mee wilden nemen, hen dat ten sterkste werd ontraden door de aanwezige juristen.