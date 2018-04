Opel geeft al zijn Belgische dealers de bons

De Duitse autoproducent Opel zegt de contracten met al zijn Europese dealers op en wil slechts met een beperkt aantal verder. Dat is een gevolg van de overname van Opel door PSA.

Alle 54 Belgische Opel-dealers kregen gisteren een brief in de bus met de mededeling dat hun concessionariscontract met Opel eindigt op 30 april 2020. Sommige kregen een uitnodiging om een nieuw contract te sluiten. Maar niet allemaal.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De Duitse constructeur werd vorig jaar overgenomen door het Franse PSA (Peugeot-Citroën) en stuurde zijn boodschap naar alle 1.600 Europese dealers. Opel wil het aantal concessionarissen verminderen. De meest winstgevende met grotere garages wil het behouden omdat die de meeste auto’s verkopen. Zelf kan het zich dan beter op de online verkoop concentreren.

D'Ieteren

VW-invoerder D’Ieteren werkt in ons land al jaren aan een kleiner concessienetwerk met grotere dealers. ‘Ook wij willen de dealers aanzetten tot fusies’, zegt Sarah Timmermans van Opel Belgium.

‘Het is niet per se de bedoeling het aantal verkooppunten - 145 nu - fors te verminderen. We willen het hele land coveren, maar met minder dealers.’ Hoeveel hangt af van het aantal dealers dat een nieuw contract afsluit. Mocht Opel in bepaalde regio’s geen ‘geschikte’ dealer overhouden, dan sluit het niet uit dat het een beroep doet op een Peugeot- of Citroën-dealer. ‘Maar dat is niet het eerste plan.’

Garage Houttequiet in Temse - die jaarlijks duizend auto’s verkoopt - kreeg de vraag om zijn contract te verlengen en zal dat gezien zijn investeringen in de jongste jaren wellicht ook doen. ‘Anders plegen we commerciële zelfmoord’, zegt Dirk Houttequiet. ‘Onze business heeft schaalgrootte nodig, want de marges zijn flinterdun. België telt nog veel familiale garagehouders. In de ons omringende landen zie je meer grote groepen met veel garages.’

Maar ook hier rolt een overnamegolf over de garagewereld. De Zweedse autogroep Anders Hedin kocht onlangs twaalf Belgische Mercedes-vestigingen. De Nederlandse autogroep Van Mossel zou azen op de dertig autogarages van Modis, de retailtak van de autoholding Alcopa van de familie Moorkens. Modis verkoopt onder meer Citroën, Opel, Ford, Volvo, Toyota, Kia en Fiat. Specialisten verwachten dat het aantal autoverkooppunten in Europa tussen 2020 en 2025 nog met minstens 20 procent daalt.

We moeten diversifiëren want de autobusiness ziet er straks helemaal anders uit. Dirk Houttequiet Garage Houttequiet

‘Als dealer mag je misschien je contract heronderhandelen, makkelijk wordt dat niet. Hoe zien de mobiliteit en de autobusiness er over tien jaar uit?’ vraagt Philippe Decrock van Traxio - de federatie die de dealers vertegenwoordigt - zich af.

Houttequiet beseft de kwetsbaarheid van de ‘dealerlink’ met één merk en richtte een onafhankelijke carrosseriegarage op voor alle merken. ‘We moeten diversifiëren want het traditionele automodel ziet er straks helemaal anders uit.’

Carsharing

Samen met een Nederlandse collega richtte hij ook het autodeelsysteem Stapp-in op. Ze ontwikkelden een carsharingapp, software en hardware om in de auto’s te installeren. Die proefdraait nu in Beveren. ‘Drie jaar hebben we eraan gewerkt en nu is het stabiel’, zegt Houttequiet. ‘We zetten zes Opel-auto’s in voor veertig gebruikers. Maar we mikken op honderd. Beveren telt 45.000 inwoners. Je hebt minstens 0,2 procent van de lokale bevolking nodig om break-even te draaien.’

Houttequiet trekt binnenkort met zijn autodeelsysteem naar Sint-Niklaas. ‘Belangrijk is dat je de gemeentes meekrijgt voor parkeerruimte voor deelauto’s, voor fietsstallingen en inzake de regelgeving.’