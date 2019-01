Opel houdt Franse autogroep PSA recht

PSA zette vorig jaar een record neer, maar zonder Opel zou de verkoop met 12 procent gedaald zijn.

De Franse autogroep PSA, die de merken Peugeot, Citroën, DS Automobiles en Opel overkoepelt, heeft dankzij de overname van de Duits-Amerikaanse autobouwer Opel vorig jaar een recordaantal voertuigen verkocht. De teller eindigde op 3,88 miljoen stuks, 6,8 procent meer dan in 2017, maakte PSA dinsdag bekend.

Het is het vijfde jaar op rij met een stijging, ondanks 'economische en geopolitieke tegenwind'. 'We konden in een toenemend instabiele omgeving gedijen', stelt concerntopman Carlos Tavares. De verkopen misten echter het doel van 4 miljoen dat Tavares begin 2018 had vooropgesteld.

Het record is enkel en alleen te danken aan de overname van Opel en zijn Britse zustermerk Vauxhall in augustus 2017 van het Amerikaanse GM. Hun verkopen zaten voor het eerst over een volledig jaar vervat in de PSA-cijfers. De twee merken waren vorig jaar samen goed voor net iets meer dan 1 miljoen verkochte voertuigen.

Zonder Opel/Vauxhall zou de PSA-verkoop met 12 procent gedaald zijn. De groep leed onder andere onder het Amerikaanse handelsembargo tegen Iran. PSA moest daardoor zijn vertrek uit Iran aankondigen, zijn grootste buitenlandse markt. Naar schatting eindigde de jaarverkoop daardoor 300.000 eenheden lager.

China

Ook China is een zorgenkind. De verkoop ging er een derde lager. PSA zegt te werken aan plannen om de uitdagingen in het land het hoofd te bieden. In de uitgebreidere regio China-Zuidoost-Azië gingen de verkopen er al voor het vierde opeenvolgende jaar op achteruit.