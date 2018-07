Opel maakt na 19 jaar opnieuw winst

De Franse autobouwer PSA heeft in de eerste helft van dit jaar 502 miljoen euro bedrijfswinst gemaakt door auto's te verkopen van Opel en zijn Britse kopie Vauxhall. Dat is een huzarenstukje, want het is van 1999 geleden dat het van oorsprong Duitse merk winst kon maken. In 2016 was er nog 257 miljoen dollar verlies. Toen was Opel-Vauxhall nog in handen van de Amerikaanse groep General Motors.