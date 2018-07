Opel moet uitleg geven over diesels

De vragen van de Duitse overheid gaan over het systeem dat de uitlaatgassen van de dieselmotoren, die aan de Euro-6-richtlijn voldoen, reinigen.

'Er loopt een officieel onderzoek naar drie dieselmodellen van Opel', bevestigde een woordvoerder van het Duitse ministerie van Transport zaterdag. De zaak draait om een systeem dat de uitlaatgassen van de dieselmotoren die aan de Euro-6-norm voldoen, reinigen.

Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de waakhond van de Duitse autosector, zou over 'stevige aanwijzingen' beschikken dat dat systeem bij bepaalde dieselwagens volledig uitgeschakeld wordt tijdens het rijden. 'Technisch valt dat niet te verklaren', luidt het.

Door het uitvallen van het systeem zou de uitstoot van stikstofoxide 'meer dan tien keer hoger' liggen dan toegelaten, meldde de Duitse tabloid Bild zaterdag. 'Het KBA heeft Opel deze week op de hoogte gebracht van zijn vermoedens en heeft de autobouwer twee weken gegeven om meer uitleg te verschaffen', ging de krant voort.

60.000 auto's

Bild meent te weten dat de geviseerde dieselmotoren in de modellen Cascade, Insignia en Zafira zitten. 'In totaal zouden 60.000 auto's wereldwijd ermee uitgerust zijn, in Duitsland gaat het om 10.000 wagens', klonk het nog.

Het Duitse ministerie van Transport wilde die informatie zaterdag niet bevestigen. Het wilde evenmin speculeren over de uitkomst van het onderzoek. 'We kunnen geen conclusies trekken zolang de procedure loopt', luidde het.

Opel, dat vorig jaar in handen kwam van het Franse PSA (Peugeot Citroën), is in tegenstelling tot andere Duitse autobouwers zoals Volkswagen, Audi en Porsche nog niet betrokken geraakt bij schandalen rond sjoemeldiesels. 'Wij installeren geen illegale software in onze auto's. Onze motoren beantwoorden aan alle wettelijke normen', stelde de producent in 2016.

Sjoemelsoftware

Het schandaal rond de sjoemelsoftware was in september 2015 losgebarsten. Het Amerikaanse milieu-agentschap (EPA) bracht de bal aan het rollen. Het beschuldigde Volkswagen ervan 11 miljoen dieselauto's, waarvan zowat 600.000 in de Verenigde Staten, uitgerust te hebben met software die het toeliet te knoeien met resultaten van uitstoottesten.

Sindsdien heeft de Duitse justitie tegen verschillende medewerkers van Volkswagen, Audi en Porsche onderzoeken lopen wegens fraude, manipulatie van de beurskoers en misleidende verklaringen.

Door het uitvallen van het systeem zou de uitstoot van stikstofoxide 'meer dan tien keer hoger' liggen dan toegelaten.

Volkswagen verklaarde zich vorige maand bereid tot de betaling van een boete van 1 miljard dollar om het schandaal achter zich te laten.