Oplossing in zicht voor aanslepend conflict bij Van Hool

Bij de busbouwer Van Hool in Koningshooikt hebben vakbonden en directie een princiepsakkoord bereikt over een loonsverhoging, zo meldt de VRT. De staking gaat deze week nog wel door.

De stakingsactie bij Van Hool is al vier weken aan de gang. Het gaat om een ‘alternerende’ staking waarbij elke dag een vijfde van het personeel het werk neerlegt. De vakbonden blokkeren ook het terrein voor leveranciers aan het bedrijf.

Maandagnamiddag was er opnieuw overleg met de directie om een oplossing te vinden voor de impasse. Na lang onderhandelen lijkt er nu een oplossing in de maak, maar details over het akkoord zijn er nog niet.