Opnieuw 245 jobs bedreigd bij Punch Powertrain in Sint-Truiden

'Ongeziene groei'

De herstructurering drong zich toen op nadat de verkoop van cvt-versnellingsbakken gekelderd was door de instorting van de autoverkoop in China. De Mexicaan Jorge Solis werd aangetrokken als CEO om de operatie in goede banen te leiden.

In december 2020 zei Solis nog in De Tijd dat 'Punch Powertrain zich opmaakte voor een ongeziene groei'. Door in te zetten op hybride en elektrische wagens moest het bedrijf toekomstproof worden. Daarom investeerde Punch Powertrain de voorbije jaren massaal in nieuwe technologie om verder te gaan dan hun handelsmerkt, de traditionele cvt-systemen.