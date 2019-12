PSA en Fiat Chrysler bezegelen fusie

PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en Fiat-Chrysler beogen een fusie van gelijken om samen het nummer vier in de autowereld te worden na Volkswagen, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota.

In een engagementsovereenkomst maken de twee spelers hun fusieplannen concreter. Ze kondigen aan dat ze via de krachtenbundeling voor 3,7 miljard euro per jaar aan kosten willen besparen. Dat moet al vanaf het eerste jaar een positief effect hebben op de kasstroom.