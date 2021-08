Pak minder auto's ingeschreven door vertraagde leveringen

Een wereldwijde schaarste in de chipsector weegt op de Belgische autoverkoop.

In juli zijn opvallend weinig nieuwe personenauto's ingeschreven in Belgiƫ. Het waren er maar 27.596, of 38 procent minder dan in juli vorig jaar. Volgens de sectorfederatie Febiac is dat vooral te wijten aan aanhoudende vertragingen door het tekort aan chips.

Verschillende autoproducenten hebben hun fabrieksband tijdelijk moeten stilleggen omdat de aanvoer van computerchips verstoord was. In juni viel de band bij zowel Volvo Cars in Gent als Audi in Brussel stil door een tekort aan chips. Dat heeft een impact op de verkoop. Wie een auto bestelt, moet er vaak langer op wachten.

Febiac weet niet of er een inhaalbeweging komt de komende maanden. 'Dat is moeilijk te zeggen. Mensen die nu een nieuwe wagen nodig hebben en niet kunnen wachten, zullen misschien een meteen beschikbare tweedehandswagen kopen', zegt woordvoerder Christophe Dubon.