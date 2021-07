Panasonic casht ruim 3 miljard bij verkoop Tesla-belang

Hoewel ze nauw samenwerken aan de ontwikkeling van batterijen voor elektrische auto's, heeft Panasonic zijn belang in Tesla volledig verkocht. Het Japanse technologieconcern spekt zijn kas met 3,6 miljard dollar.

Tussen maart 2020 en maart van dit jaar deed Panasonic zijn volledige participatie in de bouwer van elektrische auto's Tesla van de hand. De Japanners cashten daarbij in totaal 3,6 miljard dollar (3,3 miljard euro). Panasonic profiteerde van de forse klim die het aandeel Tesla maakte. De beurswaarde van het bedrijf van Elon Musk ging in die periode maal vijf.

De band tussen Panasonic en Tesla gaat ver terug. De Japanners kochten het belang elf jaar geleden. Het telde 30 miljoen dollar neer voor 1,4 miljoen aandelen, aan 21,15 dollar per stuk. De twee bouwden eerder al een megafabriek voor de productie van autobatterijen in de woestijn van Nevada en in 2016 volgde de bouw van een productiesite in New York, waar Panasonic zonnepanelen en zonnecellen vervaardigt voor Tesla.

Twitter

Wel was er de afgelopen jaren soms wat animositeit tussen de twee, door toedoen van Elon Musk. De Tesla-topman deelde op Twitter verzuchtingen over het productietempo van Panasonic. Zo verkondigde hij dat Tesla minder wagens kan fabriceren dan het zou willen omdat het Japanse concern niet kon volgen met de productie van de benodigde batterijen.