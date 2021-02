Patriarch laat winstmachine achter bij Suzuki

De 91-jarige Osamu Suzuki stapt op als voorzitter van de Japanse auto- en motobouwer Suzuki. Hij laat een geoliede winstmachine achter. 'Hij is enorm kostengericht. In de wc's van het hoofdkantoor is niet eens warm water.'

Na meer dan 40 jaar krijgt Suzuki een nieuwe patriarch. Osamu Suzuki, de 91-jarige voorzitter van de Japanse autoreus, kondigde woensdag aan dat hij in juni met pensioen gaat.

Osamu Matsuda rolde het bedrijf in 1958 binnen door zijn huwelijk met de kleindochter van stichter Michio Suzuki. Bij gebrek aan mannelijke erfgenamen nam de gedoodverfde toekomstige topman de familienaam Suzuki aan. Begin jaren 60 deed hij zijn eerste ervaring op als directeur van Suzuki's motoraceteam. Omdat de meeste wedstrijden in Europa plaatsvonden, werkte hij toen regelmatig op het Antwerpse hoofdkantoor van Alcopa. Het Antwerpse familiebedrijf was in 1957 gestart met de import van moto's van het Japanse merk. 'Suzuki was toen nog piepklein', herinnert voormalig Alcopa-topman Dominique Moorkens zich. 'Maar Osamu Suzuki had echt geen dikke nek.'

India

In 1978 promoveerde Osamu Suzuki als derde adoptief-schoonzoon op rij tot CEO van het bedrijf. Door zijn focus op de verkoop van kleine, goedkope modellen in opkomende markten deed hij het bedrijf enorm groeien. De grote doorbraak kwam er toen Suzuki in 1983 naar India trok dankzij een deal met de statelijke autobouwer Maruti. Vandaag heeft Suzuki in India de helft van de automarkt in handen.

In 2000 schoof Osamu Suzuki door naar de post van voorzitter. Maar nadat twee externe CEO's er 'ziek' de brui aan gaven, keerde hij in 2008 terug als CEO. Nadat Suzuki in 2016 toegaf dat het bedrijf sjoemelde met brandstofmetingen, gaf Osamu Suzuki het stokje door aan zijn oudste zoon Toshihiro Suzuki. Die volgt zijn vader nu op als voorzitter, al blijft Osamu Suzuki aan als adviseur. 'Ik ga noch weglopen, noch mij verstoppen', zei de negentiger. 'Ik kan nog zoveel betaalde vakantie nemen als ik wil na mijn dood.'

Besparingen

Toshihiro Suzuki erft van zijn vader een geoliede winstmachine. Ondanks de dalende verkoop door de coronacrisis rekent Suzuki Motor Corporation voor het boekjaar 2020 op een winst van omgerekend 1,25 miljard euro. Die goede resultaten zijn te danken aan de legendarische soberheid van Osamu Suzuki.

'Suzuki is een van de enige constructeurs ter wereld die geld verdienen met kleine auto's', vertelt Moorkens, die de patriarch enkele jaren geleden nog bij hem thuis in België over de vloer kreeg. 'Hij denkt enorm kostengericht. In het hoofdkantoor in Japan zit er niemand aan de receptie als je binnenkomt. Er ligt een lijst met aanwezigen, die je zelf moet opbellen. En in de wc's is er geen warm water.'