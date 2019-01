Payconiq-topman gaat strijd met Carglass aan

Joeri Lieten maakt de overstap van betaalapp Payconiq naar familiebedrijf Autoglass Clinic dat beetje bij beetje marktaandeel van Carglass inpikt.

'We kunnen een frisse blik gebruiken. We hebben grote ambities, maar we beschikken niet over de budgetten van onze concurrentie waardoor we creatief moeten blijven', zegt Charline Leroi als reactie op de aanstelling van een nieuwe CEO. Leroi is eigenaar van Autoglass Clinic en runde het bedrijf de voorbije tien jaren. Ze blijft het gezicht van het familiebedrijf en zal zich toeleggen op strategische en commerciële ontwikkelingen.

Met Autoglass Clinic richt de familie Leroi zijn pijlen in eerste instantie op Carglass dat de markt voor autoglasherstellingen in ons land domineert. 'Je zou in België soms vergeten dat je een keuze hebt waar je autoglas laat herstellen', klinkt het in een persbericht. Opmerkelijk is dat Hugo Leroi, de vader van, veertig jaar geleden zelf Carglass uit de grond stampte om het vervolgens te verkopen aan Belron, dat nu voor 60 procent in handen is van het beursgenoteerde D'Ieteren.

Sinds 2010 is de markt aan het dalen. Er is minder glasbreuk, maar wij zijn jaarlijks gemiddeld met 20 à 25 procent gegroeid. Charline Leroi eigenaar Autoglass Clinic

In 2002 startte Leroi een nieuw avontuur in de sector en zijn dochter bouwde Autoglass Clini verder uit tot een groep met 23 vestigingen en 55 mobiele eenheden. In totaal stelt het bedrijf 120 mensen te werk.

'Ik denk dat we goed bezig zijn', zegt Charline Leroi. 'Sinds 2010 is de markt aan het dalen. Er is minder glasbreuk, maar wij zijn jaarlijks gemiddeld met 20 à 25 procent gegroeid. Die groei komt evenwel niet vanzelf.' Dat verklaart meteen ook waarom de nettowinst de voorbije jaren amper enkele duizenden euro bedroeg. 'We werken op lange termijn en we kiezen ervoor te investeren.'

Vanaf 1 januari heeft Autoglass Clinic concurrent Carglass verdrongen als bevoorrechte partner van ALD Automotive, de grootste leasingsmaatschappij van België.