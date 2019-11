Personeel Punch Powertrain staakt voor duidelijkheid over ontslagen

De Sint-Truidense fabrikant van versnellingsbakken is vooral in Azië populair. Maar de crisis op de Chinese automarkt speelt het bedrijf parten.

Nadat een vergadering tussen de vakbonden en de directie werd afgelast, legden de arbeiders van Punch Powertrain, de Sint-Truidense fabrikant van automatische versnellingsbakken, het werk neer.

Het personeel van Punch Powertrain wil duidelijkheid over de ontslagen die op stapel staan. Uit protest hebben ze post gevat in de refter van het bedrijf. In september werden 308 ontslagen aangekondigd, bijna een derde van het personeelsbestand.

Donderdag was een vergadering tussen de vakbonden en de directie gepland, maar die is afgelast. 'De directie had nog wat meer tijd nodig, maar daardoor zijn de werknemers wat gepikeerd', zegt Raf Dal Cero van ABVV Metaal. 'De arbeiders willen snel meer duidelijkheid. Mijn délégués praten momenteel met de directie.'

De onderhandelingen voor het sociaal plan moeten nog starten. 'Volgende week of ten laatste de week erna kunnen we de onderhandelingen aanvatten. Het personeel wil weten wanneer die precies starten. Maar daar kan ik niet op antwoorden', zegt Dal Cero.

Crisis

Het bedrijf verkeert in woelig vaarwater. Punch Powertrain maakt CVT-versnellingsbakken, een specifiek type dat vooral in Azië populair is. Het levert nog bijna uitsluitend aan Chinese fabrikanten. Maar door de handelsoorlog en de algemene economische malaise belandde de Chinese automarkt in een crisis en zag Punch Powertrain zijn verkochte volumes bijna halveren tot 400.000 stuks.

Een deel van de oplossing is de productie stapsgewijs naar de twee fabrieken in China te verhuizen. Het is niet duidelijk hoeveel van de afdeling onderzoek en ontwikkeling, waarvan het hart zich in Sint-Truiden bevindt, mee verhuist.