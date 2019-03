Peruvianen stoppen 60 miljoen in Gentse autoruitenfabriek

De autoruitenproducent AGP Group ziet Vlaanderen als uitvalsbasis voor Europa en bouwt een nieuwe fabriek in Gent, waar op termijn 200 mensen zullen werken.

De vestiging in Gent is in opbouw. Als alles volgens plan verloopt, zullen begin volgend jaar de eerste autoruiten naar klanten verstuurd worden. AGP Group, met hoofdkwartier in Peru, is al zeker van leveringen aan onder meer BMW, Skoda, Jaguar en Land Rover.

‘Nog andere contracten zijn in onderhandeling. We zullen jaar na jaar groeien. De ambitie is om in 2023 of 2024 op volle toeren te draaien en er 200 mensen tewerk te stellen’, zegt Antonio Balata, vicepresident Manufacturing bij AGP. Het bedrijf beschouwt Vlaanderen als een uitvalsbasis om de Europese markt te veroveren, en daar trekt het een bom geld voor uit. De investering in Gent loopt op tot 60 miljoen euro.

Overname in Roeselare

Vorig jaar legde AGP al 30 miljoen op tafel voor de overname van het West-Vlaamse familiebedrijf Soliver en de expansie van diens fabriek in Roeselare. Daar werken nu 300 mensen. Soliver is gespecialiseerd in de productie van zijruiten en levert aan automerken in de hogere prijsklasse als BMW, Audi, Porsche en Lamborghini. ‘In maart is een nieuwe lijn opgestart voor de productie van zijruiten die dankzij een nieuwe technologie minder geluid doorlaten’, zegt Balata.

Vanuit Gent zullen we panoramische autodaken leveren voor onder andere BMW en Jaguar Land Rover. Antonio Balata VicePResident Manufacturing AGP

De Peruvianen trokken naar Roeselare omdat zijruiten complementair zijn met hun specialiteit: panoramische daken, die een andere productietechnologie vergen. Ook in Gent zullen zulke daken van de band rollen. Met een breed aanbod komt AGP autobedrijven tegemoet: die willen ruiten het liefst allemaal bij dezelfde leverancier kopen.

De Soliver-familie Bouckaert verwees daar bij de verkoop naar, net als naar de complexere veiligheidseisen. ‘De investeringen die nodig zijn om ons gamma uit te breiden, kunnen we niet zelf doen. Op zo’n moment moet je de emoties aan de kant schuiven en aan de toekomst denken. Dit mochten we niet laten liggen.’

AGP telt wereldwijd bijna 2.000 werknemers en zet in op de ontwikkeling van lichtere beglazing voor elektrische voertuigen en panoramische daken die zonnestralen beter weren en met een eenvoudige druk op een knop kunnen switchen tussen transparant en volledig lichtwerend. Het levert ook de voorruiten van de Model X van Tesla en produceert kogelwerend glas voor militaire voertuigen, politiewagens en marineschepen.

Worsten van Aoste

De komst van AGP naar België vorig jaar leverde het bedrijf de trofee voor Newcomer of the Year op, uitgereikt door het overheidsagentschap Flanders Investment and Trade (FIT). ‘Nieuwe investeerders aantrekken is cruciaal voor onze economie’, zegt FIT-topvrouw Claire Tillekaerts. De award voor Investment of the Year ging naar Borealis. Dat investeerde 1 miljard euro in een fabriek in Kallo. Borealis zorgde er mee voor dat 2018 een recordjaar was voor buitenlandse investeringen. ‘Traditioneel komen die vooral uit de VS en onze buurlanden, maar we zien ook beweging vanuit Latijns-Amerika’, stelt FIT.