'Peugeot draait in China op 1 procent van capaciteit'

De Franse autobouwer is een extreem voorbeeld van de problemen die de hele sector in China ondervindt.

1 procent. Als één cijfer de crisis in de Chinese autosector weergeeft, is het dit wel. Volgens onderzoek van de Britse zakenkrant Financial Times (FT) rolden bij de Chinese Peugeot-partner Chang'an Auto tijdens het eerste halfjaar welgeteld 102 auto's van de band. Minder dan één per dag dus en ook minder dan 1 procent van de productiecapaciteit. De fabriek met een andere partner, Dongfeng, draait op 22 procent van de capaciteit.

-61% Verkoop Peugeot Peugeot verkocht in de eerste jaarhelft maar 64.200 auto's in China en Zuidoost-Azië, 61 procent minder dan een jaar eerder.

Peugeot is een extreem maar geen alleenstaand voorbeeld. Ook de fabriek van Ford, ook van de lokale partner Chang'an, draait met een capaciteit van 11 procent met zwaar verlies. Analisten stippen aan dat fabrieken op minstens 80 procent van hun capaciteit moeten draaien om break-even te zijn.

'Enkele autoproducenten moeten in de nabije toekomst hun positie op de Chinese markt in vraag stellen', oppert Robin Zhu, analist bij het beurshuis Bernstein. Peugeot verkocht in de eerste jaarhelft maar 64.200 auto's in China en Zuidoost-Azië, 61 procent minder dan een jaar eerder.

Suzuki

Op dit ogenblik is er maar één autoproducent die het aandurfde zijn conclusies te trekken: het Japanse Suzuki, dat ook al samenwerkte met Chang'an, trok vorig jaar in de Volksrepubliek de deur achter zich dicht. PSA houdt zich tegenover FT op de vlakte en laat alleen weten 'aan een nieuwe strategie te werken voor het merk DS'. Van DS werden in China afgelopen halfjaar 300 stuks verkocht.

Na een decennialange boom zijn de autoverkopen in China sinds juli vorig jaar onafgebroken aan het krimpen. De impact laat zich in combinatie met de etterende Chinees-Amerikaanse handelsoorlog wereldwijd voelen bij autoproducenten en toeleveranciers.