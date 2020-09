Peugeot en Fiat passen huwelijkscontract aan

Een belangrijke wijziging is evenwel dat het speciale dividend dat FCA vóór de operatie zal uitkeren aan zijn aandeelhouder, is verminderd van 5,5 tot 2,9 miljard euro.

Voorts is overeengekomen dat het 46 procent-belang van PSA in de auto-onderdelenmaker Faurecia onder alle aandeelhouders van Stellantis zal worden verdeeld. Dit zal gebeuren kort na het voltrekken van de fusie (gepland in het eerste kwartaal van 2021). Aanvankelijk zou Faurecia enkel onder de PSA-aandeelhouders worden verdeeld.