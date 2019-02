Planbureau pessimistisch over verkoop elektrische auto's

Volgens het Planbureau zal een op de drie verkochte auto's in België in 2030 (deels) elektrisch rijden.

De elektrische auto zal de Belgische wegen niet in sneltempo veroveren. Amper 36 procent van de auto's die in 2030 verkocht worden, zal elektrisch rijden. Dat voorspelt het federale Planbureau in een recente statistische studie.

5% E-auto In 2030 zullen 5 procent van in België verkochte auto's zuiver elektrisch rijden.

Traditionele hybrides (die een benzinemotor met een elektrische aandrijving combineren) zullen in 2030 de helft van de elektrische verkoop uitmaken. Plug-in hybrides (oplaadbaar met een stekker) maken dan 12 procent van de markt uit. Zuiver elektrische auto's zouden in 2030 maar een marktaandeel van 5 procent veroveren.

Pas tegen 2040 zou het aandeel van de volledig elektrische auto naar 12 procent klimmen. Het marktaandeel van traditionele en plug-in hybrides, die gezien worden als een overgangstechnologie, zou tegen 2040 stabiliseren op 30 procent.

Opvallend is dat auto's met een conventionele verbrandingsmotor (diesel of benzine) volgens het Planbureau nog altijd meer dan de helft van de verkoop zullen uitmaken in 2040. Zelfs de diesel zou binnen 21 jaar nog een op drie Belgische kopers verleiden.

Ik zou de diesel niet afschrijven. Michel Martens Directeur studiedienst Febiac

De automobielfederatie Febiac is niet verrast door die voorspelling. 'De nieuwste diesels zijn vaak performanter dan benzinewagens', zegt Michel Martens, directeur van de studiedienst. 'Ik zou de diesel niet afschrijven.'

'7 miljoen auto's in 2040' Het aantal auto's in België blijft de komende decennia stijgen. Het Planbureau verwacht dat het Belgische wagenpark tegen 2040 zal aandikken tot 7,04 miljoen auto's. Dat is een toename van 22 procent tegenover de geschatte 5,76 miljoen auto's die in 2018 rondreden. Volgens het Planbureau bewijzen de cijfers dat het wagenpark zijn verzadigingspunt bereikt. In dezelfde periode zou het bruto binnenlands product (bbp) namelijk 37 procent groeien.

Afhankelijk

Toch is de evolutie van de autoverkoop moeilijk in te schatten. Dat bewijst de razendsnelle instorting van de dieselverkoop. Door de invoering van lage-emissiezones in steden en de onzekerheid over de doorverkoopwaarde daalde het Belgische marktaandeel van de diesel vorig jaar in een klap tot 35 procent. Het Planbureau zag die krimp niet aankomen: de statistici voorspelden vorig jaar een aandeel van meer dan 40 procent voor dieselauto's in de totale verkoop.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De verwachte doorbraak van de elektrische auto is even moeilijk te voorspellen. De 'full electric' raakt voorlopig niet van de grond. Vorig jaar reed amper 0,7 procent van de in België verkochte auto's enkel op elektriciteit.

'Veel hangt af van de fiscaliteit, maar ook van de beschikbare laadinfrastructuur, de prijs van de elektrische auto's en het aanbod', zegt Martens.