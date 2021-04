Polemiek over automatische piloot Tesla

'Automatische piloot stond niet aan tijdens dodelijk ongeval met Tesla.' Dat tweette Tesla-CEO Elon Musk kort na de dodelijke crash met een Tesla in Texas. Uit de eerste bevindingen van de politie blijkt echter dat er niemand aan het stuur zat.

Het voertuig, een model S, reed zaterdagavond met hoge snelheid tegen een boom, waarna het in brand vloog en volledig uitbrandde. De twee inzittenden kwamen om het leven. Volgens de lokale politie werden maar op twee plaatsen menselijke resten gevonden in het wrak: een lichaam op de passagiersstoel en het lichaam van de eigenaar op de achterbank. Nog volgens de politie zeggen getuigen dat de twee aan een vriend wilden tonen hoe de auto volledig zelfstandig kan rijden zonder chauffeur. Twee Amerikaanse agentschappen voor verkeersveiligheid zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.

De crash leidde onmiddellijk tot een nieuwe discussie over de veiligheid van de zogenaamde autopilootfunctie van Tesla. Er bestaan duurdere modellen waarbij je een ‘Full self-driving' (FSD) kunt instellen. Met die applicatie zou de wagen volledig autonoom kunnen rijden.

Handen aan het stuur

Er doken op het internet al vaak video's op waarop te zien is dat bestuurders van een Tesla hun stuur geruime tijd loslaten of gewoonweg niet achter het stuur zitten.

Het bedrijf benadrukt wel dat er nog altijd iemand met de handen aan het stuur moet zitten om te kunnen ingrijpen wanneer nodig. Er doken op het internet al vaak video's op waarop te zien is dat bestuurders van een Tesla hun stuur geruime tijd loslaten of gewoonweg niet achter het stuur zitten. Volgens Musk bezat deze auto geen FSD. Hij wees er ook op dat op de weg geen rijstrookmarkering was aangebracht, waardoor de standaardversie van het zelfbesturingssysteem niet geactiveerd kon worden. Hij antwoordde daarmee op een vraag van de Wall Street Journal die de twijfels van verschillende experten omtrent de zelfbesturing aanhaalde. Die hekelden ook de misleidende naam FSD.