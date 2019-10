Populaire SUV breekt groei van break

De Skoda Octavia is de enige break die in België en Europa erg populair blijft.

Door het succes van de SUV verliest de break in België aan populariteit. Alleen de bedrijfsmarkt blijft fan van de lange, grote stationwagen.

Decennialang was de break niet weg te denken uit het Belgische straatbeeld. Maar de stationwagen, met als uithangbord de lange Volkswagen Passat, ziet zijn populariteit de jongste jaren fors dalen. In 2018 werden in België 84.000 nieuwe breaks ingeschreven. Dat is een daling van 7 procent tegenover 2017 en het laagste aantal in jaren. Dat blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac.

In de eerste acht maanden van dit jaar deelde de break nog meer in de klappen. Van januari tot augustus daalde het aantal ingeschreven breaks met 10 procent.

De inzinking van de break is volledig te wijten aan de enorme populariteit van de SUV. Breaks waren door hun grotere bagageruimte lange tijd gegeerd bij grotere gezinnen. Maar de nood aan extra plaats wordt vandaag beter opgevangen door de SUV en de crossover, de verhoogde variant van een klassiek model. Vorig jaar werden in België 200.000 SUV’s ingeschreven, 33 procent van het totaal. In het eerste halfjaar van 2019 liep dat marktaandeel op tot 39 procent.

Met die groeicijfers kannibaliseert de urbane terreinwagen de andere modellen. Eerder bleek al dat door de opkomst van de SUV de verkoop van monovolumes in België tussen 2012 en 2018 is gehalveerd tot 37.000. ‘De SUV neemt het marktaandeel van de monovolume over en ook een deel van de break’, bevestigt Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van de Belgische Volkswageninvoerder D’Ieteren. Volgens Ponteville houdt de stationwagen beter stand op de fleetmarkt dan op de consumentenmarkt. ‘De break wordt veel gebruikt door bedrijven, die trouw blijven aan het model. Vaak maakt de break deel uit van de fleet policy van bedrijven, zeker bij werknemers die veel ruimte nodig hebben voor hun job.’

De autobouwers zien de daling van de breakmarkt al langer aankomen. Nissan, Alfa Romeo, Honda en Citroën verkopen in Europa geen breaks meer. ‘De trend is SUV’, zegt Anouk van Vliet, de woordvoerster van Citroën Benelux. ‘We bieden nog auto’s met veel ruimte aan, maar in andere modellen.’

Andere merken schroeven hun aanbod aan breaks terug. Renault kondigde onlangs aan geen breakvariant meer te bouwen van zijn nieuwe kleine Clio. Volgens de Franse autobouwer verkiest het doelpubliek zijn compacte SUV Captur.

In het nadeel van de break speelt voorts dat het model enkel in Europa populair is. Volgens het onderzoeksbureau Jato was Europa in 2017 goed voor 72 procent van de breakmarkt. Dat maakt het voor wereldwijd actieve autobouwers, die fors moeten investeren in nieuwe technologieën en aandrijvingen, verleidelijk om de productie van het model stop te zetten.