Populaire SUV delft graf van monovolumes

Door het enorme succes van de SUV is de verkoop van monovolumes in België in korte tijd compleet ingestort.

De monovolume, ooit de droomauto van heel wat kroostrijke gezinnen, rijdt zijn begrafenis tegemoet. Het model met zeven zitplaatsen en één grote binnenruimte ziet de Belgische verkoop in sneltempo afkalven. Tussen 2012 en 2018 halveerde het aantal inschrijvingen tot 37.000, blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac. In de eerste vier maanden van dit jaar werden amper 11.452 nieuwe monovolumes ingeschreven.

De Franse autobouwer Renault zette in 1984 de monovolume op de Europese kaart met de lancering van de Espace. Tal van autobouwers sprongen in het gat van het nieuwe, succesvolle segment.

Maar sinds een paar jaar raken autobouwers hun monovolumes aan de straatstenen niet meer kwijt, waardoor ze hun aanbod afbouwen. Zo laat Opel zijn bekende Zafira uitdoven. De gezamenlijke productie van vier gelijkaardige monovolumes (Citroën C8, de Peugeot 807, de Fiat Ulysse en de Lancia Phedra) werd al eerder stopgezet.

Scenic

Ford had met de grote Galaxy, de middelgrote S-Max en de compacte C-Max maar liefst drie monovolumes in zijn gamma. Maar bij gebrek aan succes zet de Amerikaanse autobouwer de productie van zijn C-Max binnenkort stop. De reden is eenvoudig: de enorme populariteit van sportieve urbane terreinwagens (SUV's), die dit jaar liefst 37 procent van de Belgische verkoop uitmaken.

'Iedereen laat zich lamslaan door de ongelooflijke mode van de SUV', zegt Jo Declercq, woordvoerder van Ford Belux. 'Alle merken laten alle andere modellen dan de SUV vallen.'

Ook Renault voelt de instorting van de monovolume. Het merk verkocht van januari tot april amper 202 stuks van zijn pioniermodel Espace, een daling van 51 procent tegenover vorig jaar. De Espace duikt zelfs niet meer op in de top tien van populairste monovolumes.

De iets kleinere Renault Scenic scoort wel goed. Net als de Lodgy van Renault-dochter Dacia is de marktleider de enige monovolume die zijn verkoop in België ziet groeien. 'De Scenic was vroeger een minibusje, maar heeft intussen ook een modernere SUV-look gekregen', geeft Renault-woordvoerder Karl Schuybroek toe. 'De volumes zijn niet meer zoals vroeger. Het aanbod is enorm geworden. De SUV snoept marktaandeel af van de breaks, de berlines en de monovolumes.'

Premium

Ook de premiummerken, die als laatste op de trein van de monovolume sprongen, zien het segment inzakken. Met zijn eerste monovolume, de 2-reeks Gran Tourer, slaagde BMW er in 2014 aanvankelijk in een volledig nieuw koperspubliek te bereiken.

Maar ook in het premiumsegment krijgen de monovolumes klappen. In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht BMW een kwart minder monovolumes. De grote concurrent Mercedes-Benz verkocht zelfs de helft minder exemplaren van zijn B-klasse.

'De markt vraagt SUV's', zegt Jeroen Lissens, woordvoerder van BMW Belux. 'Kleine SUV's, zoals de X1 en de X2, zijn gigantisch populair en vullen de verwachting in die klanten hadden van de monovolume. Ze bieden ook een hogere zitpositie en een groter ruimtegevoel, maar met een sportievere look.'