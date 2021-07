Porsche gaat vanaf 2024 zelf autobatterijen produceren

Autobouwer Porsche zet samen met het Duitse Customcells een joint-venture op voor de productie van snelladende batterijen. Topman Oliver Blume mikt op een laadtijd van minder dan een kwartier.

De nieuwe batterijen die Customcells en Porsche samen zullen produceren, moeten een hogere energiedichtheid hebben, waardoor ze minder lang moeten laden dan de batterijen die nu gebruikt worden, zo meldt Porsche.

In een interview met de Welt am Sonntag spreekt Porsche-topman Oliver Blume van een laadtijd van minder dan 15 minuten. Ter vergelijking: de Taycan, het volledige elektrische model van Porsche, heeft nu 22,5 minuten nodig om een batterij van 5 tot 80 procent op te laden, zo zegt Blume.

1.000 wagens De nieuwe productie moet in eerste instantie batterijen leveren voor 1.000 wagens per jaar.

Het is de bedoeling om in 2024 te starten met kleinschalige productie. In eerste instantie wordt gemikt op een productiecapaciteit van 100 kilowattuur, goed voor batterijen voor 1.000 wagens per jaar. De nieuwe fabriek zou er komen in Tübingen in het zuiden van Duitsland, bij Customcells.

Blume zei in april al dat hij de elektrificatie van het aanbod verder wil opdrijven door zelf batterijcellen te gaan bouwen. Voor de Taycan doet Porsche nu beroep op batterijen van het Zuid-Koreaanse LG Chem. Ook moedergroep Volkswagen kondigde al plannen aan voor eigen batterijproductie in Europa.

Veel Europese autobouwers willen hun afhankelijkheid van Aziatische batterijen afbouwen naarmate ze meer investeren in de elektrische modellen. Nieuwe technologie moet het daarbij mogelijk maken om sneller te laden. Maar er wordt ook gezocht naar manieren om de grondstoffen van batterijen efficiënter in te zetten: met minder materialen hetzelfde bereik halen zou namelijk een serieuze kostenreductie kunnen betekenen. Dat moet helpen om elektrische wagens meer betaalbaar te maken.

Voor Porsche zal de nieuwe joint-venture een belangrijke rol spelen in 'onderzoek, ontwikkelen, productie en verkoop' van nieuwe batterijtechnologie, zo klinkt het in een mededeling zondag. De nieuwe ontwikkelingen zullen getest worden in de motorsport.

Hoeveel Porsche investeert in het nieuwe bedrijf, dat de naam Cellforce Group krijgt, is niet bekend. Het zou gaan om enkele tientallen miljoen tot 100 miljoen. Porsche zal een belang van 83,75 procent aanhouden, de rest zal in handen zijn partner Customcells.