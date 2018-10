Porsche houdt de motor van Volkswagen draaiende

De autoconstructeur Volkswagen zorgde voor een zeldzame positieve verrassing in de autosector. De winst in het derde kwartaal was een stuk hoger dan verwacht.

Het Duitse autoconcern Volkswagen zag de gezuiverde bedrijfswinst in het derde kwartaal minder sterk dalen dan verwacht. Voor uitzonderlijke elementen kwam de bedrijfswinst uit op 3,51 miljard euro, dat is een daling van 19 procent op jaarbasis maar ook merkelijk beter dan de 3,21 miljard euro waar analisten volgens Reuters op rekenden.

Volkswagen heeft de verrassende winstcijfers in grote mate te danken aan Porsche. Sterke resultaten van het luxemerk hielpen lagere verkopen van de merken Audi en Volkswagen en kwaliteitsproblemen bij Bentley te counteren. De Duitse autobouwer slaagde er ondanks de lagere autoverkopen in de winst op peil te houden door in de kosten te snoeien.

De cijfers van Volkswagen zijn een zeldzame oppepper voor de autosector. In tegenstelling tot zijn Duitse concurrenten BMW en Daimler herhaalde Volkswagen zijn winstdoelstellingen. De autosector heeft het lastig door de tegenwind die uitgaat van de handelsspanningen, de afkoelende Chinese markt en de impact van de nieuwe emissietesten in Europa. De nieuwe uitstoottesten zorgden voor een daling van de autoverkoop met 3,6 procent in het derde kwartaal omdat sommige modellen door de tests onverkoopbaar werden.

De auto-aandelen volgen dezelfde trend. Met een verlies van 20,1 procent is de autosector na het bankwezen de slechtst presterende sector in Europa. De structurele vrees voor de opkomst van de autonome auto en de vrees voor het einde van de verkoopcyclus zetten autobedrijven onder druk.