Porsche lanceert elektrische sportauto

De Taycan, richtprijs wellicht rond 90.000 euro, werd woensdagnamiddag tegelijkertijd aan Niagara Falls (de Amerikaans-Canadese grens), een zonnepanelenpark in Duitsland en bij een windmolenpark in China gepresenteerd. Dat zijn de drie belangrijkste markten van Porsche, dat voor de simultane wereldpremières voor witte auto's koos.

'Nieuw tijdperk'

Er zit genoeg geld in kas voor de commerciële lancering. Porsche haalde in augustus 1 miljard euro op bij grote beleggers in 'ecologische' schuldeffecten. Dat bedrag is volledig bestemd om het Taycan-project te financieren.