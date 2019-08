Premiumauto's raken niet verkocht

De Belgische verkoop van luxemerken als Porsche, Jaguar, BMW en Audi krijgt forse klappen.

De verkopers van premiumwagens beleven moeilijke tijden in België. Bijna alle autobouwers in het luxesegment zien hun verkoop sterk dalen. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielorganisatie Febiac. In de eerste zeven maanden van dit jaar ging het aantal inschrijvingen bij Audi met 8 procent en bij BMW met 11 procent achteruit. Van de Britse merken Jaguar en Land Rover werden van januari tot juli ruim 20 procent minder auto’s ingeschreven. Porsche, het luxemerk van Volkswagen, zakte zelfs met 26 procent.

De betrokken premiummerken geven verschillende redenen voor de daling. BMW beleeft naar eigen zeggen de ‘grootste modellenwissel uit zijn geschiedenis’. Na de zomer lanceert het merk de nieuwe 1-reeks, X1 en Touring. Die drie modellen, samen goed voor bijna 30 procent van de verkoop, vervangen oudere modellen die daardoor minder goed verkopen. Bij Porsche wachten kopers op de lancering van de eerste elektrische Taycan volgende week.

Jaguar Land Rover wijst op de onzekerheid in de hele automarkt, die dit jaar bijna 5 procent is gedaald. ‘We hebben zoals alle premiummerken op het Autosalon gemerkt dat de consument niet meer goed weet wat te kiezen: diesel, benzine, hybride of elektrisch’, zegt woordvoerster Annick Van Cauwenberge. ‘Dat heeft de markt verlamd en leidt tot uitstelgedrag bij de kopers.’

Veel luxemerken lijden sterk onder de impopulariteit van dieselwagens, die vroeger het merendeel van hun verkoop uitmaakten. Jaguar verkocht de helft minder diesels, Land Rover 40 procent minder. Dat blijkt uit cijfers van de dealerfederatie Traxio. Dat de regering eind 2017 de fiscale aftrekbaarheid verlaagde voor nephybrides, die in de praktijk amper elektrisch rijden, wreekt zich op de premiummarkt. BMW verkocht de helft minder hybrides, Porsche en Audi speelden hun hybrideverkoop bijna volledig kwijt.