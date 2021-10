Prijzen tweedehandswagens schieten omhoog

Corona, chiptekorten en de overstromingen in Wallonië en Duitsland van afgelopen zomer veroorzaken een perfecte crisis op de markt voor tweedehands auto’s. De prijzen schieten hoger.

‘De prijzen zijn, afhankelijk van het merk, in een jaar tijd met 10 tot 15 procent gestegen’, zegt Koen Claesen, de CEO van de Van Mossel-autogroep. Van Mossel is de grootste autoverkoper in ons land, met 85 dealers en garages van een brede waaier aan merken. ‘De premiummerken Audi, Mercedes-Benz en BMW tekenen de snelste prijsstijgingen op’, zegt Claesen.

Uit cijfers van de autosectorfederatie Febiac blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van een tweedehands auto sinds mei vorig jaar met 12 procent gestegen is. De gemiddelde prijs van een nieuwe auto bleef bijna stabiel. En terwijl het aantal verkochte nieuwe auto's krimpt, stijgt het aantal verkochte occasies. Tegenover de 313.000 nieuwe auto's die in de eerste negen maanden verkocht werden, verwisselden meer dan 512.000 gebruikte auto's van eigenaar. In andere jaren liggen die aantallen veel dichter bij elkaar.

Mensen mijden het openbaar vervoer uit angst voor een coronabesmetting en wijken uit naar individuele vervoersmiddelen, zoals de auto.

De run op tweedehands auto’s begon bij de uitbraak van de coronacrisis. Zodra mensen weer naar de dealer mochten, vlogen de occasies de deur uit. Mensen meden het openbaar vervoer uit angst voor een besmetting en weken uit naar individuele vervoersmiddelen, zoals de auto.

Daar kwam dit jaar de crisis in de chipsector bovenop. De mondiale tekorten aan halfgeleiders veroorzaken grote productieproblemen bij autoproducenten. De fabrieken van Volvo Cars in Gent (waar de populaire XC40 wordt gemaakt) en Audi Brussels in Vorst (waar de op een na best verkochte elektrische auto van België, de Audi e-tron, van de band rolt) lagen de afgelopen maanden herhaaldelijk stil door chiptekorten.

Dat leidt tot fors oplopende levertijden. ‘Mensen moeten soms 12 tot 18 maanden op hun nieuwe auto wachten’, zegt Claesen. Kopers met minder geduld wijken daarom nogal eens uit naar jonge tweedehands auto’s.

Overstromingen

En in de zomer waren er de overstromingen in Wallonië in Duitsland. Die herleidden alleen al in ons land meer dan 10.000 auto’s tot schroot. Het merendeel daarvan moet vervangen worden, vaak tweedehands.

‘Er is heel weinig aanbod’, zucht Claesen. ‘Traditioneel wordt de tweedehandsmarkt gevoed door de leasebedrijven met auto’s die einde contract zijn. Maar de aanvoer daarvan loopt terug. In de eerste plaats omdat leasecontracten langer doorlopen omdat mensen door het thuiswerk minder kilometers rijden. Daar komt bij dat mensen langer met hun leasewagen moeten doen omdat de levertijd van hun nieuwe auto blijft oplopen.’

10.000 wagens Door de overstromingen van juli in Wallonië moeten zo'n 10.000 wagens vervangen worden, meestal door occasies.

De stijging van de prijzen van tweedehands wagens leidt er wel toe dat het soms aantrekkelijk is om de contracten van lopende leasewagens sneller te beëindigen, waardoor de auto de occasiemarkt op kan. ‘De voorwaarde is wel dat je de leaserijder een nieuwe auto kunt aanbieden’, zegt Claesen.

Uitstelgedrag

Volgens Febiac-woordvoerder Gabriel Goffoy krijgt de tweedehandsmarkt ook een impuls van particuliere kopers die inspelen op de elektrificatie van het wagenpark en door de strengere uitstootnormen in de steden.

