Protest tegen SUV's bezorgt autolobby rampweek

Een mislukte beurs in Frankfurt, groeiend protest tegen SUV's en aanzwellende kritiek uit de politiek doet de Duitse autoconstructeurs naar adem happen.

Lege hallen, tienduizenden betogers en protesterende politici. De 68ste 'Internationale Automobilausstellung' in Frankfurt is uitgelopen op een pr-nachtmerrie voor de machtige autolobby.

In de beurshallen van Frankfurt klommen activisten van Greenpeace op het dak van SUV's met de boodschap 'Klimakiller' (milieumoordenaar).

De 'IAA' is al jarenlang dé tweejaarlijkse afspraak van de Duitse auto-industrie. Maar de beurs is veel van haar aantrekkingskracht verloren. Terwijl BMW bij de vorige editie de volledige hal 11 bezette, deelt de Beierse constructeur dit jaar de ruimte met tal van andere merken.

De lijst van afwezige constructeurs op de IAA is eindeloos. Onder meer Volvo, Toyota, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat en Nissan komen niet meer naar Frankfurt. Veel automerken investeren liever in hippe lanceringen op technologiebeurzen dan in een ouderwets salon met voltapijt. Wereldpremières telt de IAA amper. Tekenend was dat Porsche zijn langverwachte eerste elektrische model, de Taycan, een week voor het begin van de autobeurs aan het grote publiek voorstelde.

Dieselgate

De IAA roept ook alsmaar meer protest op buiten de autosector. Sinds het Dieselgate-schandaal bij Volkswagen in 2015 is de kritiek op de milieu-impact van de autosector fors gestegen.

Ook de Duitse politiek steunt de lokale auto-industrie, die goed is voor 800.000 jobs in Duitsland, niet meer collectief. Tal van Duitse steden overwegen een ban op dieselwagens. Toen de burgemeester van Frankfurt, de sociaaldemocraat Peter Feldmann, niet welkom bleek op de IAA, zette hij zijn toespraak op Facebook. 'Frankfurt heeft meer bussen en sporen nodig, niet meer SUV's', zei hij.

SUV

De SUV is het laatste mikpunt van kritiek tegen de autosector. Dat nieuwe protest kreeg vaart nadat vier voetgangers vorige week in Berlijn zijn gestorven na een aanrijding door een Porsche Macan. In de beurshallen van Frankfurt klommen activisten van Greenpeace op het dak van SUV's met de boodschap 'Klimakiller' (milieumoordenaar).

De constructeurs bieden de producten aan die de klant wil. Michel Martens Studiedienst Febiac

Maar het protest tegen SUV's beperkt zich niet tot milieuactivisten. Zelfs de gerenommeerde Duitse auto-expert Ferdinand Dudenhöffer (Universität Duisburg-Essen) raadde autobouwers onlangs aan de verkoop van 'monster-SUV's', zoals de Audi Q7, de BMW X7 en de Porsche Cayenne, stop te zetten. 'In Duitsland kan het zin hebben om die modellen niet meer aan te bieden', zei hij. 'Het zou een mogelijkheid zijn om meer geloofwaardigheid te behalen in het klimaatdebat.'

Ook in België druppelt het SUV-protest binnen. Toen de nieuwe Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) onlangs haar plannen voor een autotol in de hoofdstad lanceerde, maakte ze duidelijk dat vervuilende SUV's meer moeten betalen. 'Een kleinere wagen betaalt minder dan een SUV, omdat ook het aspect verkeersveiligheid moet meespelen', zei Van den Brandt.

België

De stedelijke terreinwagen wordt ook in België almaar populairder. In het eerste halfjaar waren bijna 40 procent van de nieuwe ingeschreven auto's SUV's, blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac. In 2016 was nog maar een kwart van de verkoop een SUV. Vooral compacte SUV's, zoals de Renault Captur, verkopen als zoete broodjes.

Het succes van de SUV is een enorme rem op het bereiken van de Europese CO2-uitstootdoelen. Terwijl nieuwe auto's in de EU in 2021 nog maximaal 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten, is de gemiddelde CO2-uitstoot van auto's in België in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 123 gram per kilometer.

Dat is grotendeels te wijten aan het forse succes van de zware SUV's, die meer CO2-uitstoten. 'De autofabrikanten verdienen veel geld aan de SUV-bonanza en stellen de introductie van propere en lage-emissiemodellen uit', sneerde William Todts van de Europese milieufederatie Transport & Environment eerder.

50 procent

Uit de Belgische verkoopcijfers blijkt dat veel constructeurs erg afhankelijk zijn van de SUV. Eén op de twee nieuwe BMW's in België is een SUV. Bij merken als Mitsubishi, Subaru en Jaguar is meer dan driekwart van de verkoop een SUV.

Febiac verdedigt dan ook de SUV. 'De constructeurs bieden de producten aan die de klant wil', zegt Michel Martens, directeur van de studiedienst. 'Als de klant bepaalde modellen niet meer wil, zal de autobouwer daar rekening mee houden bij het design.'