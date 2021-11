Proximus bouwt straatkasten om tot laadpalen

De eerste laadpalen bij een in onbruik geraakte straatkast van Proximus in Mechelen.

3.500 straatkasten van de telecomreus Proximus in Vlaanderen worden omgebouwd tot laadpalen voor elektrische auto's. In Mechelen is donderdag een proefproject van start gegaan.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) nam donderdag in Mechelen een eerste tot laadpaal omgebouwde Proximus-straatkast in gebruik. De komende maanden worden zeven andere straatkasten omgebouwd.

Voorlopig gaat het om een kleinschalige proef van vier maanden. Daarna moet blijken of het project een succes is en eventueel in het hele land kan worden toegepast. Het staatstelecombedrijf werkt samen met de netbeheerder Fluvius en de stad Mechelen.

Proximus heeft in het hele land zo'n 28.000 straatkasten staan, maar vooral door de ligging is slechts een klein deel geschikt als laadpaal. 'Het heeft geen zin in een wijk waar alle huizen een eigen oprit hebben een oude straatkast te transformeren tot een laadpaal', zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

De essentie De komende jaren moeten in Vlaanderen tienduizenden laadpalen worden geplaatst om de verwachte opmars van de elektrische auto bij te benen.

Proximus bezit op strategische plekken in steden duizenden straatkasten die zonder veel moeite kunnen worden omgebouwd tot een laadpaal.

Als het proefproject een succes is, kunnen er snel tot 7.000 laadpunten bijkomen.

De laadpalen kunnen worden omgebouwd omdat Proximus zijn oude kabelnetwerk geleidelijk vervangt door glasvezel. 'Dat heeft de straatkasten niet nodig', zegt Gansbeke. Daardoor komt behoorlijk wat plaats vrij in de straatkasten. Veel straatkasten staan in stadscentra en zijn door die locatie ideaal om een publiek toegankelijke laadpaal te vestigen.

De straatkasten moeten wel aangesloten zijn op het 400 voltnetwerk van de netwerkbeheerders. Dat maakt de Brusselse straatkasten van Proximus ongeschikt omdat de hoofdstad grotendeels op een 230 voltnetwerk draait.

Daar komt bij dat de straatkasten al voorzien zijn van een elektriciteitsaansluiting, waardoor aanzienlijk minder (graaf)werkzaamheden nodig zijn dan bij een laadpaal die vanuit het niets op een trottoir moet worden geplaatst.

Snelle vergunningen

Elke omgebouwde straatkast kan twee laadpunten herbergen. Uitgerust met de software van een externe partij werken de laadpalen met de meeste laadkaarten. De tarieven zijn afhankelijk van de formule, maar zijn volgens Proximus de gebruikelijke marktprijzen.

De testperiode moet uitwijzen of het project in aanmerking komt voor Vlaamse laadpalensubsidies en hoe de uitbating plaatsvindt. 'We worden geen laadpalenbedrijf', zegt Gansbeke. Wel is het volgens hem niet uitgesloten dat gebruikers van de 4411-parkeerapp van Proximus hun laadbeurt aan de straatkastpalen kunnen afrekenen.

Somers maakt zich sterk dat de vaak nogal stroperige bureaucratie rond de vergunningen voor de bouw van een straatkastpaal aanzienlijk soepeler kan verlopen omdat ze collectief kunnen worden aangevraagd.

De komende jaren moeten honderdduizenden laadpalen in ons land aangelegd worden om de verwachte opmars van de elektrische auto bij te benen.

Vanaf 2023 begint de omslag van de bedrijfswagenfiscaliteit, die ertoe leidt dat vanaf 2026 alleen nog elektrische auto's profiteren van het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens. Als de populariteit van de bedrijfswagen aanhoudt, leidt dat ertoe dat er vanaf 2026 elk jaar zo'n 250.000 elektrische auto's bijkomen in ons land.

1,5 à 2 miljoen Tegen 2030 telt ons land zo'n 1,5 tot 2 miljoen elektrische auto's

De Vlaamse overheid heeft in haar klimaatplan vastgelegd dat vanaf 2029 geen nieuwe auto's met een brandstofmotor mogen worden verkocht. Dat geeft de elektrische auto een extra impuls. Somers verwacht dat tegen 2030 1,5 miljoen tot 2 miljoen elektrische auto's in ons land rondrijden. Het hele wagenpark zou dan uit bijna 6 miljoen auto's bestaan.

Voor al die e-auto's moeten laadpalen worden voorzien, zowel privé bij mensen thuis en op kantoren als op openbare plaatsen. Het elektriciteitsnetwerk moet hier en daar worden aangepast.

De verwachting is dat er tegen 2030 minstens 100.000 publiek toegankelijke laadpunten moeten zijn om die groei bij te houden. Begin dit jaar stonden in Vlaanderen ongeveer 5.000 (semi-)publieke laadpalen.