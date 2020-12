‘Punch Powertrain maakt zich op voor ongeziene groei’

De nieuwe CEO Jorge Solis blikt een jaar na de zware sanering bij de Limburgse versnellingsbakkenfabrikant Punch Powertrain vooruit naar een nieuwe fase met ‘massale toekomstige groei’. Hij wil 2 tot 3 miljard euro omzet halen in 2025.

Het was geen evidente klus waaraan de Mexicaan Jorge Solis in de herfst van vorig jaar begon bij Punch Powertrain. Enkele maanden voordien viel bij in Limburg de hakbijl: 308 van de 1.008 werknemers zouden het bedrijf moeten verlaten nadat de verkoop van cvt-versnellingsbakken gekelderd was door de instorting van de autoverkoop in China. Op dat moment zat Punch Powertrain zonder vaste kapitein aan het roer door het overlijden van Cor van Otterloo, de manager die het met een opmerkelijke doorstart tot bloei had gebracht. Tot overmaat van ramp ging de Chinese eigenaar YinYi, die het bedrijf voor een stevige 1 miljard dollar had gekocht, door een moeilijke herstructurering.

Toch wou Solis de uitdaging aangaan. ‘Ik hou van transformeren en wil Punch Powertrain weer succesvol maken’, zegt de ingenieur die zijn sporen verdiende bij verschillende vestigingen van de toeleveranciers Valeo en Wabco. Hij woont al een tiental jaar in België en stond in Brussel aan het hoofd van de truck-, bus- en autodivisie van Wabco, die 15.000 werknemers telt. Toen dat bedrijf werd overgenomen lonkte een nieuwe internationale functie voor Solis, maar hij koos om familiale redenen ervoor in België te blijven.

Meteen een match

We gaan naar een ongeziene groei. In 2025 halen we 2 tot 3 miljard euro omzet. Jorge Solis CEO Punch Powertrain

Met Punch Powertrain was er meteen een match. ‘Het bedrijf heeft zeer veel mooie assets. Dit is de wereldwijde bakermat van de cvt-transmissie, die is hier ontwikkeld. Het heeft veel kennis, technologie en mooie productielijnen, vindt Solis. In de productiehal toont hij een gelaserde QR-code op een poelie, een soort metalen schijf. ‘Alle onderdelen worden getraceerd. We werken voor zeer veeleisende autofabrikanten en moeten de standaarden hoog houden.’

De poelies die in de fabriek op de band rollen, behoren tot de cruciaalste onderdelen van de cvt-transmissies. De andere componenten en de assemblage van de versnellingsbakken zelf gebeurt in China, de grootste markt van Punch Powertrain. Het was jarenlang de strategie om de kernproducten en de kennis in Sint-Truiden te houden. Maar de lege plekken in de fabriek van een productielijn die naar China is verhuisd, tonen dat dat niet meer opgaat. ‘Ook de sleutelcomponenten en het onderzoek gaan gradueel naar China. We zijn niet competitief genoeg om onderdelen te verschepen naar China, waar 70 procent van onze klanten zitten. Zeker in deze moeilijke markt is snelheid nodig’, vindt Solis.

Nieuwe technologie

Met andere woorden, het cvt-verhaal in Sint-Truiden loopt op zijn laatste benen. Punch Powertrain investeerde de voorbije jaren massaal in nieuwe technologie om verder te gaan dan cvt en China. ‘We gaan inzetten op hybride en elektrische wagens’, zegt Solis. De fabriek in Sint-Truiden zal zich omturnen naar een fabriek voor dct-transmissies (dubbelekoppelingversnellingsbak), een nieuwe technologie voor het bedrijf. De productie voor de eerste klant - een niet nader genoemde wereldwijde autoproducent - begint midden volgend jaar.

Maar het allerbelangrijkst is de productie van dct-transmissies voor de nieuwste hybride wagens van de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, DS en Opel). ‘Een enorm contract. De productie begint in 2022 en zal stapsgewijs opgevoerd worden. Mogelijk komen we in 2024 al aan 600.000 stuks, het niveau van de cvt-piek hier in Sint-Truiden’, zegt Solis. Als Fiat Chrysler na de fusie met PSA de platformen van de Franse groep gaat gebruiken, kunnen de volumes nog hoger worden.

Voor de aanpassing van de fabriek in Sint-Truiden heeft Solis 10 miljoen euro investeringen in machines en mensen voorzien in 2021. ‘We moeten ons opmaken voor een massale toekomstige groei die we nooit gezien hebben in dit bedrijf. In 2025 willen we 2 tot 3 miljard euro omzet halen’, blikt hij vooruit. Ter vergelijking, de voorbije jaren was dat minder dan een half miljard euro.

Voor Sint-Truiden was de cvt-verkoop aan Aziatische klanten dé groeimotor het voorbije decennium. Nu wordt dat dct voor hybride wagens van PSA en anderen. ‘Daarmee zitten we goed tot 2035. Nadien wordt de markt vooral elektrisch. Daarom investeren we daar nu ook al fors in. We hebben al wat kleine klanten, maar nog geen grote autogroepen.'

Solis versterkte het management met technologiedirecteur Gaspar Gascon, een voormalig directielid van Renault, en verkoopdirecteur Sebastien Mazoyer, die overkwam van de Amerikaanse sectorgenoot Borg Warner. Zij moeten de groep verder helpen uitbouwen. Punch Powertrain heeft nu productiesites in België en China, en onderzoekscentra in Nederland, Duitsland en Frankrijk, met in totaal 2.000 werknemers.

Wereldspeler

Solis wil die voetafdruk nog vergroten. ‘We moeten een wereldspeler worden en actief zijn in andere regio’s waar de autosector zit. In Europa, maar ook in regio’s als de Verenigde Staten of Latijns-Amerika’, zegt Solis. Mexico had de eerste stap kunnen zijn. ‘We stonden op het punt er een fabriek te openen. Niet omdat ik Mexicaan ben, maar omdat het een goede uitvalsbasis is om te leveren in de VS. Maar door covid heeft de klant zijn beslissing over nieuwe platformen uitgesteld.’

Jaren geleden werd ook al een fabriek in Iran geschrapt, toen de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe handelssancties uitvaardigde. ‘Ik vind het een interessante markt en ik heb er ervaring mee, maar we gaan niet in tegen sancties. Als de houding van de Amerikaanse overheid verandert en we er weer zaken mogen doen, hebben we daar volgend jaar een productielijn.’

Hoe kan Punch Powertrain zijn groeiverhaal financieren? Solis herfinancierde in de lente de bankfinanciering van 350 miljoen euro en voor de nieuwe dct-lancering trad PSA op als partner: de Franse groep leverde kapitaal voor een productie-joint-venture. ‘Dat is het type van nieuwe investeerders waar ik het meest van hou: ze brengen niet alleen cash, maar ook business’, zegt Solis. Hij wil dit model ook toepassen voor nieuwe fabrieken elders.

'Kwartaal na kwartaal beter'

En wat met de Chinese moedergroep die nu zelf in herstructurering is? ‘Ik heb altijd de bedragen gekregen die ik gevraagd heb. De komende weken zou die herstructurering moeten afgerond worden’, verwacht Solis. Het wordt geen verkoop van Punch Powertrain. ‘Er komt een nieuwe investeerder aan boord, maar de huidige aandeelhouder zou de meerderheid behouden. Door de transactie zal er ook extra cash naar Punch Powertrain vloeien.’

De cijfers zullen na zware verliescijfers in 2019 nog steeds rood kleuren. Begin dit jaar waren er wat hoopgevende signalen. Het aantal ontslagen werd teruggebracht van 308 naar 138, maar toen kwam corona roet in het eten gooien met een wereldwijde terugval in de autosector. ‘We moeten zien of er nog extra ingrepen nodig zijn of niet. Kwartaal na kwartaal verbetert de toestand. We proberen zo veel mogelijk mensen aan boord te houden met tijdelijke economische werkloosheid’, zegt Solis.