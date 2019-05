Q8 steekt met overname marktleider Total naar de kroon

De Koeweitse petroleumgroep koopt 75 tankstations van de Luikse zakenfamilie Uhoda.

Q8 slaat een nieuwe grote slag op de Belgische markt door 75 tankstations te kopen van de vennootschappen U Car Services en VP Oil. Beide maken deel uit van de Uhoda Group die in handen is van de gelijknamige Luikse zakenfamilie rond Stephan Uhoda. Dat meldt Q8 woensdag.

De stations die overgenomen worden liggen vooral in Limburg, waar Q8 in vergelijking met andere delen van het land minder sterk aanwezig was, en in Luik. De nieuwe stations zijn volgens Koen Vankelst, directeur operaties van Q8 Noordwest-Europa, dan ook 'perfect complementair' met het bestaande netwerk. Ze tellen ruim 200 werknemers en draaien een omzet die hoger ligt dan het marktgemiddelde. Juiste cijfers zijn niet bekend, maar het gaat om meerdere honderden miljoenen euro's.

Omdopen

Vijfenzestig van de 75 stations zijn momenteel nog actief onder verschillende merknamen en de meeste zullen worden omgedoopt in Q8. De afronding van de overname wordt verwacht in de komende maanden en is onder voorbehoud van verschillende voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit.

Door de deal stijgt Q8 in ons land naar 540 tankstations, waarvan 325 bemande. Een groot deel heeft bovendien een vestiging van Delhaize Shop & Go of Panos. Mogelijk wordt het daarmee Belgisch marktleider. Dat was tot nu het Franse Total dat volgens zijn Belgische website 530 vestigingen heeft in ons land. 'We strijden nu inderdaad met Total voor de eerste plaats', zegt Vankelst.

Q8 landde in 1986 in Belgiƫ met de overname van de Gulf-tankstations. Ruim een decennium later volgde de inlijving van de BP- en Aral-vestigingen. Later waren er nog enkele kleinere deals.

Carwash

De familie Uhoda gaat het geld van de transactie gebruiken om te investeren in haar andere activiteiten, met name het uitbaten van winkels in tankstations en carwashes. Ze besloot om het geweer van schouder te veranderen door de snelle veranderingen in de brandstofsector en de opmars van elektrisch en hybride rijden.